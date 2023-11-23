19人集體一氧化碳中毒！ 美國家族旅行險在5分鐘內被滅門

美國傳出一個19人組成的大家庭在感恩節假期外出旅遊，結果全家人在入住度假屋時，發生集體一氧化碳中毒的事件。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/11/23 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國每年11月的重大慶典「感恩節」（Thanksgiving Day）除了有各種熱鬧的節慶活動，更是不少美國人一家團聚的日子。然而有猶他州杜申郡（Duchesne）就傳出，有個19人組成的大家庭到當地旅行，然而這家人在入住當地度假屋後就發生集體一氧化碳中毒的情況，所幸有成員暈倒前報案求救，才避免滅門慘案發生。

綜合外媒報導，美國男子史密斯（Jade Smith）與妻子卡西迪（Cassidee Smith）向媒體透露，上週他們邀請17名家人一同到猶他州旅行，並在當地預約了一間度假屋。然而，他們進入度假屋後，先是發現11個月大嬰兒臉色蒼白、出現昏昏欲睡的狀況，因此趕緊先將嬰兒送醫急救，不料沒過多久，其中一名12歲的姪女也陷入了昏迷。

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卡西迪回憶當天情況，指出當她的姊姊叫醒她時，她發現自己視線模糊，幾乎要昏了過去，後來她拼命打巴掌叫醒了丈夫，但是卻換姊姊暈倒在地。史密斯提到，當時至少3人陷入昏迷或不能動的狀態，接著在5分鐘內，昏迷的人又增加了1人，讓他嚇得趕緊向消防人員報案。

消防人員獲報趕往現場，先是協助史密斯全家19人送醫，再檢測度假屋房內的情況。另據報導指出，被送往醫院急救的人員中包含了13名兒童。經消防人員檢查後發現，這家人是因為一氧化碳中毒，由屋內一氧化碳警報器發生故障，才使得他們完全沒有發現自己陷入危險中。

史密斯表示，「這真的很可怕，同時也很幸運，感謝消防隊與醫療中心人員幫忙，如果事情的發展有所不同的話，這可能會變成一個在小屋內發現19具屍體的故事」，同時他也呼籲，大家記得要檢查家中的一氧化碳警報器，「它會救你一命。」

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