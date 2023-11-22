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港府：535名雇員拒簽擁護基本法 全數離職

香港535位非公務員合約全職和兼職雇員，因不理會、拒簽或拒絕交回宣誓擁護「基本法」及效忠特區聲明，全數離職。（美聯社）

香港535位非公務員合約全職和兼職雇員，因不理會、拒簽或拒絕交回宣誓擁護「基本法」及效忠特區聲明，全數離職。（美聯社）

2023/11/22 12:24

〔中央社〕香港535位非公務員合約全職和兼職雇員，因不理會、拒簽或拒絕交回宣誓擁護「基本法」及效忠特區聲明，全數離職；此外公務員空缺達1.8萬個，官員坦承情況「不理想」。

據香港網路媒體01及明報報導，港府公務員事務局長楊何蓓茵20日表示，有149名非公務員合約全職雇員，以及386名非公務員合約兼職雇員，拒絕簽署宣誓聲明，所有相關人員已全部離開政府。

她說，離職人員當中部分是合約將結束，部分辭職或遭政府中止聘用。

香港政府要求在2020年7月1日或之後入職、按非公務員聘用條款聘用的政府雇員簽署聲明，擁護「基本法」及效忠香港特區，作為聘用條件之一。

據公務員事務局資訊，截至今年6月30日共聘用9468名全職非公務員合約雇員，較2006年6月30日的高峰期減少約9000名，即約49%。

除了雇員人數大減外，楊何蓓茵指至今年3月31日公務員編制約19.2萬個職位，實際員額約17.4萬。公務員編制出現1.8萬個空缺，承認情況不理想，但稱辭職率放緩，未對港府運作造成太大影響。

另港府2022至2023年度共1萬126名公務員離職，當中3863人辭職，辭職率為主權移交以來最高。

對此，楊何蓓茵表示，其中有4成辭職者在3年試用期內辭職，估計因為年輕人希望獲取不同工作經驗而離開，港府會盡力挽留人才，並繼續吸引和鼓勵不同背景人士成為公務員。

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