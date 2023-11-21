烏克蘭「廣場革命」10週年 多位領袖赴基輔表支持

烏克蘭總統澤倫斯基21日迎接來訪的歐洲理事會主席米歇爾（左）。（取自烏克蘭總統辦公室）

2023/11/21 21:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕11月21日是烏克蘭「廣場革命」（Maidan Revolution）十週年紀念日，這場革命以推翻親俄政權、親西方力量的勝利而告終。美德兩國防長、歐洲理會主席米歇爾在內多位外國領導人，近日相繼訪問基輔，表達力挺烏克蘭的決心。

2013年，亞努科維奇中止與歐盟簽署政治與自由貿易協議，並強化對俄關係。同年11月21日，基輔獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）爆發大規模抗議，烏克蘭民眾透過這場歷時3個月的抗爭，推翻莫斯科支持的前總統亞努科維奇，並使基輔走上堅定的親西方路線。2014年時任烏克蘭總統波羅申科簽署法令，將每年11月21日定為「尊嚴與自由日」，同時紀念2004年「橙色革命」與9年後的「廣場革命」。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總統澤倫斯基21日向烏克蘭人民發表談話，他將10年前的「廣場革命」與俄羅斯入侵烏克蘭相提並論，並形容這場抗爭示威，是烏克蘭在俄烏戰爭的首場勝利。

克里姆林宮則將「廣場革命」視為外國支持的政變，促使俄軍占領並吞併克里米亞半島，同時支持東部的武裝叛亂。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日重申莫斯科立場，強調「廣場革命」由國外支持，已不是什麼秘密了，為此俄羅斯要繼續進行「特別軍事行動」。

美國國防部長奧斯汀20日突然造訪基輔，並宣布向烏克蘭提供1億美元的新軍援。奧斯汀會見澤倫斯基時，再次強調美國將持續援助烏克蘭，抵抗俄羅斯的入侵。澤倫斯基告訴奧斯汀：「這對烏克蘭來說是非常重要的信號。我們感謝美國的領導，支持我們的人民，支持烏克蘭人。」

烏克蘭正在為這場戰爭進入第二個冬天做準備，美國是基輔最大的軍事援助國，其次為德國。德國防長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）21日在事前未公布行程下，抵達基輔訪問，藉以重申柏林力挺烏克蘭抵抗俄軍入侵。《法新社》報導，由於目前世人目光焦點轉向中東戰事，引發烏克蘭所獲援助可能減少的疑慮，柏林尋求讓基輔安心。

另據《共同社》報導，日本外務副大臣辻清人和經濟產業副大臣岩田和親與日本企業相關人士，20日一同訪問基輔，與該國總理什米加爾（Denys Shmyhal）及企業相關人士交換意見，就恢復重建直接聽取烏方的需求。

此外，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）21日也抵達基輔，表達對烏克蘭的支持。俄羅斯的入侵已經持續21個月，基輔希望，幾週後歐盟能啟動烏克蘭加入歐盟的正式談判。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右），1日在基輔接待來訪的德國防長皮斯托瑞斯（左）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法