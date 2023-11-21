杜魯道：中國是威權專制國家 迄今未安排與習近平會談
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登上週在舊金山舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會場邊會晤中國國家主席習近平後，再度稱習近平為「獨裁者」。根據《自由亞洲電台》報導，加拿大總理杜魯道雖然未批評習近平獨裁，但認為中國是威權專制國家、不民主。有專家認為，加拿大已經很清楚中國的真面目，對待中國的態度變得更理性。
由於「拜習會」釋放出美中關係緩和進步的訊號，外界也關心加中關係能否打破冰點。但杜魯道和習近平迄今沒有安排正式會談時間，APEC閉幕領導人拍大合照時，杜魯道雖然站在習近平身旁，但兩人互動並不熱絡。
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杜魯道隨後在記者會上表示，加拿大願意與中國進行兩國及世界的對話。但在與中國交往的同時，政府也將確保加拿大人的安全和民主制度。
有記者詢問杜魯道，是否會像拜登一樣，直接稱習近平是獨裁者？杜魯道表示，可以有不同的定義，但他仍說： 「中國不實行民主，它是威權專制國家。」
前加拿大國會議員趙錦榮指出，世人看得很清楚，加拿大一直是溫和的國家，從來不會主動挑釁或引起爭執，問題在中國，也因此許多國家都與中國產生矛盾。他說：「我們加拿大沒有改變，但是今天中國已經改變了，他們在西方選舉中的干預，他們對思想的控制，以至於今天大家是那麽緊張的情況。」
加拿大時事評論員廖長仁也指出，加拿大人看待中國真的變得理性了，過去一聽到「中國市場」 就認定是個大金礦，不顧一切風險都要栽進去，但現在已知道，中國是個說禁就禁，供應鏈說斷就斷的市場。如今加拿大還是繼續與中國做生意，加中關係低潮也不影響貿易往來，2022年進出口金額又創新高，但如今企業和政府都更懂得把雞蛋也放在其他籃子裡了。
由於中國干涉加拿大政治和社會的事件不斷被揭露，令兩國關係持續低迷。根據皮尤研究中心的數據顯示，近80%的加拿大人對中國有負面看法。
除了拜登，德國外長外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）9月14日在美國接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，也稱習近平為「獨裁者」。