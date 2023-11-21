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杜魯道：中國是威權專制國家 迄今未安排與習近平會談

加拿大總理杜魯道和中國國家主席習近平迄今沒有安排正式會談時間，APEC閉幕領導人拍大合照時，杜魯道雖然站在習近平身旁，但兩人互動並不熱絡。（歐新社）

加拿大總理杜魯道和中國國家主席習近平迄今沒有安排正式會談時間，APEC閉幕領導人拍大合照時，杜魯道雖然站在習近平身旁，但兩人互動並不熱絡。（歐新社）

2023/11/21 16:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登上週在舊金山舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會場邊會晤中國國家主席習近平後，再度稱習近平為「獨裁者」。根據《自由亞洲電台》報導，加拿大總理杜魯道雖然未批評習近平獨裁，但認為中國是威權專制國家、不民主。有專家認為，加拿大已經很清楚中國的真面目，對待中國的態度變得更理性。

由於「拜習會」釋放出美中關係緩和進步的訊號，外界也關心加中關係能否打破冰點。但杜魯道和習近平迄今沒有安排正式會談時間，APEC閉幕領導人拍大合照時，杜魯道雖然站在習近平身旁，但兩人互動並不熱絡。

杜魯道隨後在記者會上表示，加拿大願意與中國進行兩國及世界的對話。但在與中國交往的同時，政府也將確保加拿大人的安全和民主制度。

有記者詢問杜魯道，是否會像拜登一樣，直接稱習近平是獨裁者？杜魯道表示，可以有不同的定義，但他仍說： 「中國不實行民主，它是威權專制國家。」

前加拿大國會議員趙錦榮指出，世人看得很清楚，加拿大一直是溫和的國家，從來不會主動挑釁或引起爭執，問題在中國，也因此許多國家都與中國產生矛盾。他說：「我們加拿大沒有改變，但是今天中國已經改變了，他們在西方選舉中的干預，他們對思想的控制，以至於今天大家是那麽緊張的情況。」

加拿大時事評論員廖長仁也指出，加拿大人看待中國真的變得理性了，過去一聽到「中國市場」 就認定是個大金礦，不顧一切風險都要栽進去，但現在已知道，中國是個說禁就禁，供應鏈說斷就斷的市場。如今加拿大還是繼續與中國做生意，加中關係低潮也不影響貿易往來，2022年進出口金額又創新高，但如今企業和政府都更懂得把雞蛋也放在其他籃子裡了。

由於中國干涉加拿大政治和社會的事件不斷被揭露，令兩國關係持續低迷。根據皮尤研究中心的數據顯示，近80%的加拿大人對中國有負面看法。

除了拜登，德國外長外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）9月14日在美國接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，也稱習近平為「獨裁者」。

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