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掰掰中國、巴西！阿根廷準總統：沒打算加入金磚國家

極右派自由主義經濟學家米雷伊，19日在阿根廷總統大選第二輪投票中，以55.7％的得票率勝出。（法新社）

極右派自由主義經濟學家米雷伊，19日在阿根廷總統大選第二輪投票中，以55.7％的得票率勝出。（法新社）

2023/11/21 07:38

首次上稿 02:32
更新時間 07:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕代表「自由進步黨」參選的極右派自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei），19日在阿根廷總統大選第二輪投票中，以55.7％的得票率勝出。被提名為新政府外交部長候選人的蒙迪諾（Diana Mondino）表示，阿國將停止與中國和巴西合作，目前也不打算加入中國和俄羅斯主導的金磚國家（BRICS）。

中國外交部發言人毛寧20日被問到此事時，坦承「不掌握相關情況」，僅重申金磚合作機制是新興市場國家和開發中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭的一員。

在外交政策方面，被稱為「阿根廷川普」的米雷伊主張，將重點置於與美國和以色列的合作，同時終止與中國和巴西的關係，理由是他不想「與共產主義者和社會主義者打交道」。米雷伊還表示，儘管阿根廷受邀自2024年1月1日起加入金磚國家，但阿國現階段不會加入，也不打算與侵略烏克蘭的俄羅斯合作。

中國和巴西是阿根廷的主要貿易夥伴，同樣也是經濟學家的蒙迪諾20日告訴《俄羅斯衛星通訊社》，「我們將不再與巴西和中國政府合作」。至於加入金磚國家，蒙迪諾表示，不瞭解現在加入對阿根廷有何好處，但若稍後證明有益，「我們會再做評估」。

阿根廷是今年8月在南非舉行的金磚國家峰會上，被邀請加入的6個國家之一。中國和俄羅斯正在推動更多國家加入，以抗衡西方國家主導的世界經濟和國際秩序。另外5個受邀加入的國家，則包括沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗、衣索比亞和阿拉伯聯合大公國。

阿根廷正面臨通貨膨脹飆升和貧困加劇帶來的嚴峻挑戰。米雷伊主張採取休克療法挽救經濟，包括關閉中央銀行、放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣、削減公共支出等。米雷伊承諾改善經濟的激烈措施，引起對經濟萎靡不振的憤怒選民共鳴，尤其是困於生活壓力的青年男性，但也引起其他人憂心。

觀察家指出，米雷伊勝選與其說是這位政治素人有多麼特別，不如說是阿根廷民眾對變革的需求，這次選舉所表達的是大多數阿根廷人的厭倦和政治疲憊，以及對現狀的不滿。

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