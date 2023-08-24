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阿根廷總統大選牽動對中關係 外交部證實：與三大陣營都有接觸

米雷伊（Javier Milei）於本月13日阿根廷總統初選取得領先。（法新社資料照）

米雷伊（Javier Milei）於本月13日阿根廷總統初選取得領先。（法新社資料照）

2023/08/24 14:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕南美洲國家阿根廷將於10月22日舉行總統大選首輪投票，於日前初選取得領先的「自由前進」聯盟候選人米雷伊（Javier Milei）接受彭博訪問時拋出震撼彈，主張凍結與中國關係。對於我國與阿根廷之互動，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今（24）日表示，很多拉美國家在與中國進行經貿交流上，並沒有獲得實質好處，相信米雷伊也注意到了。至於大選結果，我方會持續關注，「我們與三大陣營都有接觸」。

阿根廷面積276萬6890平方公里，是南美洲第二大國，4500多萬人口也僅次於巴西及哥倫比亞。阿根廷去年2月簽署加入中國「一帶一路」計劃之備忘錄。根據中國海關總署統計，2022年中國對阿根廷出口額127億3796萬餘美元，進口額85億9203萬餘美元，中國享有逾40億美元出超。中國是阿根廷第二大出口國，更是最大進口國。另中國累計在阿根廷投資與工程承包超過100億美元。

阿根廷總統初選於本月13日舉行，右派自由經濟學家米雷伊斬獲30.04％選票，勝過在野黨右派「合力改變」（Juntos por el Cambio）聯盟的28.28%，以及執政黨左派「祖國聯盟」（Unión por la Patria）的27.27%。「合力改變」聯盟將由布爾瑞奇（Patricia Bullrich）角逐總統大位，執政黨「祖國聯盟」將由51歲經濟部長馬薩（Sergio Massa）出馬捍衛政權。另有2位候選人進入總統大選首輪。

今天在外交部例行記者會上，被問及有關阿根廷總統大選問題時，鄭力城回應，有注意到總統初選階段得票數最高的候選人米雷伊宣稱，若當選後將會凍結與中國經貿關係。我方認為，他很現實地體認到，目前很多拉美國家在與中國經貿交流上，並沒有獲得實質好處。尤其我國前邦交國如尼加拉瓜、薩爾瓦多等，在與中國建交後，不僅對中貿易上都呈現嚴重入超，同時對中出口還低於對我國出口。

鄭力城強調，上述都是很具體的例證，說明了拉美國家跟中國經貿交流過程中，並沒有辦法獲得實質好處。而這樣情況，相信已經讓米雷伊注意到了。而未來在總統大選結果揭曉後，我方也會持續關注。

至於我國與阿根廷各陣營是否有來往？鄭力城很明確地表示，「三大陣營我們都有接觸」。未來，也會保持良好的接觸，讓他們了解台灣積極與阿根廷發展實質關係的意願。

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