中國軍艦聲納傷潛水員 澳總理：危險、不安全、不專業

澳洲海軍巡防艦「土烏巴艦」（見圖）14日在日本專屬經濟區派遣潛水員執行任務時，在中國海軍驅逐艦「寧波號」逼近下受聲納脈衝所傷。（路透檔案照）

2023/11/21 06:10

〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲海軍巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）14日在日本專屬經濟區（EEZ）派遣潛水員執行任務時，在中國海軍驅逐艦「寧波號」逼近下受聲納脈衝所傷。澳洲總理艾班尼斯20日接受「天空新聞」訪問時，批評中方船艦行為「危險、不安全、不專業」，此事有損澳中關係，但不願表明是否曾在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，當面向中國國家主席習近平反映此事。

艾班尼斯表示，「這類事故就是我所談論過的…為何我們需要溝通和防範措施，以及避免諸如此類的魯莽事件。這也是我們之所以向中國表達強烈抗議的原因」，「這是我們反對中國的時刻之一…這類事件不應發生」。

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雖然澳洲政府在18日公布訊息並譴責中國，但事故發生是在艾班尼斯和習近平APEC峰會會晤交談之前。對此，艾班尼斯僅說，「我能保證，我們明確且毫不含糊地以適切方式提及這些議題。中國不會不理解澳洲在此事的觀點」。

澳洲內政部長歐尼爾也未直接回應兩位領袖是否談及此事，僅強調政府對於危及軍人的事故展現鮮明立場，並透過適當管道處理。

艾班尼斯前述回應引發反對黨批評。參議員、影子內政部長派特森向「澳洲廣播電台」（ABC Radio）表示，「我們和中國的關係微妙且重要，正從中尋求穩定。但我們不應該在過程中犧牲自身利益。總理也不斷說過會拒絕應當拒絕的部分」，「應當拒絕的一件事，便是中國海軍蓄意傷害澳洲海軍潛水員」。

中國外交部發言人毛寧20日表示，中國軍方紀律嚴明，執行專業行動一向符合國際法和國際慣例，「希望有關方面停止在中國家門口滋事，與中方一道，共同維護中澳關係改善發展動能」。

另一方面，澳洲外交部長黃英賢和國防部長馬勒斯，20日抵達新德里進行第二次澳印外交國防「二加二」會談，討論區域和全球議題，著重深化雙邊戰略國防和安全關係。印度外交部聲明，「雙方將交換觀點並分享優先事項來強化合作」。數週前，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀才到訪新德里，彼此承諾強化安全關係，並重申對印太地區自由韌性的支持。

澳洲海軍護衛艦「土烏巴艦」14日在日本專屬經濟區派遣潛水員執行任務時，在中國海軍驅逐艦「寧波號」（見圖）逼近下受聲納脈衝所傷。（取自新華網）

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