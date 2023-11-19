中艦不當操作 殃及澳潛水員

澳洲十八日指控其海軍遠程護衛艦「土烏巴艦」日前在日本專屬經濟區，執行聯合國制裁時，遭中國解放軍海軍的船艦逼近，導致當時在海下進行作業的澳洲潛水員受到輕傷。圖為土烏巴艦五月初造訪新加坡樟宜海軍基地。（路透檔案照）

2023/11/19 05:30

在日專屬經濟區刻意逼近 澳批不專業不安全

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此中國國務院總理李強受邀明年訪澳、澳洲與中國關係升溫之際，中澳又因其軍艦間的「不安全與不專業」的互動再生齟齬，澳洲十八日指控中國海軍船艦日前在日本專屬經濟區海域逼近澳洲遠程護衛艦，並導致澳洲潛水員受傷。澳洲已就此事向中國表達「嚴重關切」。

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根據澳洲國防部長馬勒斯指出，兩國軍艦交鋒事件發生在本月十四日，地點是澳洲支援落實聯合國制裁的日本專屬經濟區；澳洲海軍遠程護衛艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）當時派出潛水員下海清除纏住該艦螺旋槳上的漁網，共軍一艘「現代級」海軍驅逐艦「寧波號」（舷號139）朝土烏巴艦逼近；儘管澳艦強調正在進行潛水任務，要求中艦保持距離，中艦得知後卻靠得更近。

迫潛水員離開 聲納脈衝害受傷

澳艦人員很快就發現中艦開啟艦載聲納，危及澳洲潛水員安全，潛水員被迫離開該水域。潛水員們出水後經評估發現受到輕傷，醫生認為很可能與聲納脈衝有關。馬勒斯直言中方的行為「不安全與不專業」，澳方期望包括中國在內的所有國家的軍隊都專業又安全地操作；澳洲軍隊在此區域執行制裁監控已數十年，一向符合國際法。

澳洲總理艾班尼斯十七日在美國舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平會面，目前不清楚他是否曾向習提及此事。這是艾班尼斯十一月初訪問中國之後，一個月內第二次與習近平會面，顯示因禁止華為參與澳洲5G網路建設及支持武漢肺炎病毒溯源爭議而鬧翻的中澳，雙邊關係看似逐漸回溫。

澳嚴重關切 中澳關係再生齟齬

艾班尼斯十七日在記者會上，以正面積極來形容雙方交流，透露稱在APEC場外與習近平會面時論及李強明年訪澳，「（中澳）已經恢復最近會談」。艾班尼斯還說，他還要求習近平撤銷剩下的貿易限制。

澳洲國防協會執行主任詹姆斯向雪梨晨驅報表示，中國近年來不斷展示「不必要且挑釁」行為模式，包括三月澳洲航空客機的全球定位系統在南海上空遭到中方軍艦發出的訊號干擾；五月中國「海王星號」電子偵察船在澳洲西岸機密的海軍通訊站附近海域巡航一周，遭時任澳洲防長杜登斥為「侵略行為」；以及去年二月中國軍艦在澳洲北部與新幾內亞南部間的海域，以雷射光照射澳洲空軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機。

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