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澳洲飛機相撞！2人墜海失聯 其中1人為《廚神當道》攝影師

澳洲維多利亞省19日發生輕型飛機相撞事故。「馬爾凱蒂 S-211」示意圖，與本文無關。（圖翻攝自維基百科）

澳洲維多利亞省19日發生輕型飛機相撞事故。「馬爾凱蒂 S-211」示意圖，與本文無關。（圖翻攝自維基百科）

2023/11/20 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞省（Victoria）19日發生輕型飛機相撞事故，一架順利迫降當地機場，但另外一架直接墜海，機上2人迄今生死不明，但搜救人員認為凶多吉少。據悉，失聯的其中一人為曾經拍攝美國知名烹飪實境秀《廚神當道》（MasterChef）的攝影師，事發時他正在拍攝其他節目。

綜合外媒報導，19日下午1點45分（台灣時間19日上午10點45分）左右，2架退役軍用教練機「馬爾凱蒂 S-211」（Marchetti S-211）在維多利亞省中南海岸菲利普港灣（Port Phillip Bay）相撞，其中一架當場失去控制，於莫寧頓半島（Mornington Peninsula）附近墜海，機上2人失聯；另外一架則在發生意外後，迫降在墨爾本（Melbourne）附近的埃森登機場（Essendon Fields Airport），機上2人均安。

據悉，失事墜海的2人分別為曾拍攝《廚神當道》的知名攝影師羅斯（James Rose ）和飛行員蓋爾（Stephen Gale），當時他們與另外一架飛機正在拍攝一檔名為《任何傻瓜都能飛》（Any Fool Can Fly）的紀錄片，目前還未找到2人下落，但恐怕已罹難。澳洲運輸安全局（ATSB）表示，當時2架飛機在空中似乎是編隊飛行，距離相當近，至於確切事發原因還在調查中。

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