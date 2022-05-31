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    AT-3教練機失事 軍方計劃2025年第2季起汰除

    軍方指出，AT-3高級教練機（見圖）將於2025年第2季起陸續汰除，由「勇鷹」高教機接替任務。（資料照）

    軍方指出，AT-3高級教練機（見圖）將於2025年第2季起陸續汰除，由「勇鷹」高教機接替任務。（資料照）

    2022/05/31 17:59

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍機號「0852」的AT-3高級教練機今日上午於岡山墜毀，飛官徐大鈞少尉不幸殉職。考量現存46架AT-3高教機已服役38年，軍方官員表示，AT-3高教機將於2025年第2季起陸續汰除，並由「勇鷹」高教機接替任務，不過，相關期程仍須視「勇鷹」高教機交機實況而定。

    空軍AT-3高教機為我國與美商諾斯洛普（現已整併為洛斯洛普・格魯曼）於1970年代合作研製，也可掛載對地武器支援作戰，1980年9月首飛、1984年3月服役，一共量產60架。AT-3高教機也是空軍「雷虎」特技小組操作的軍機，多次於國家重要活動、慶典時展現高超飛行技巧。

    考量AT-3高教機已服役38年，軍方官員指出，現役46架AT-3高教機規劃於2025年第二季起逐步汰除，不過，相關期程仍須視「勇鷹」高教機交機實況而定。根據國軍規畫，「勇鷹」高教機將優先滿足台東空軍七聯隊需求，預計2024年以前撥交33架，高雄岡山空軍官校後年起開始接收「勇鷹」高教機，2024、2025、2026年分別撥交12架、18架與3架，總數也是33架。

    空軍向美國採購66架F-16V Block 70戰機，預計2026年進駐台東志航基地，空軍七聯隊也將自飛行訓練聯隊改編為戰鬥機聯隊，軍方規畫，屆時66架「勇鷹」高教機將全數進駐高雄岡山空軍官校。

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