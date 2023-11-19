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廣西驚見「滿天燕子飛舞」後……突大量死亡！冰冷死因曝

中國廣西驚見眾多燕子填滿天空，也有一些燕子大量死亡，屍體散落在地面上。（圖擷取自微博）

中國廣西驚見眾多燕子填滿天空，也有一些燕子大量死亡，屍體散落在地面上。（圖擷取自微博）

2023/11/19 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕鳥類在秋季遷徙是為了逃避寒冷的冬季。近日，中國廣西出現令人驚訝的景象，眾多燕子填滿天空，與此同時，也有一些燕子大量死亡，屍體散落在地面上。影片曝光後，引起網友熱議。

綜合中媒報導，事件發生在廣西來賓市，13日早上有居民開門時候發現，滿天都是燕子飛來飛去。根據影片顯示，天空和地面都擁擠著密密麻麻的燕子，當拍攝者往前走時，地面卻只有少數燕子飛起，剩下許多死掉的燕子散落在地面，數量令人震驚。受訪目擊者表示，以為發生了什麼事，後來才知道是天氣突然變冷，導致燕子大量凍死。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「好心疼」、「氣候如此詭異，人類也快了」、「唉，可憐的燕子，這天氣真的是前一天夏天，第二天直接冬天」、「氣候變化使得燕子難以分辨何時應離開」」；也有網友質疑，「燕子大規模聚集會不會是地震前兆？」。

據了解，燕子是一種適應力強的鳥類，能夠在各種環境中生存，包括高山、草原和城市。在冬季，牠們通常會選擇溫暖的地區覓食，以避免受到寒冷的影響。然而，由於氣候變化的迅速，燕子面臨著巨大的挑戰，牠們的棲息地和食物來源受到了嚴重的影響，也可能因氣候變化而誤判情勢，面臨凍死的風險。

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