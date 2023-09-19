棕櫚油的「完美」替代品？蘇格蘭團隊新研發能減少七成碳排

棕櫚油是世界產量最多的植物油，其廣泛使用於食品與化妝品領域，而巨大的經濟效益卻伴隨日益劇增的環境問題。（路透）

2023/09/19 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭愛丁堡的瑪格麗特皇后大學（QMU）研究團隊測試研究出一種相似棕櫚油的產品「PALM-ALT」，其號稱是能夠「完全取代」棕櫚油的新選項。研究小組的首席開發員卡特里奧娜（Catriona Liddle）表示，PALM-ALT在各項含有棕櫚油的產品製程中保有同樣的製作結果，「它也有同樣的味道和質感（或口感）」。

根據英國《BBC》報導，一般超市的貨架上，幾乎一半的食品和化妝品都含有棕櫚油成分。生活用品中從洗髮乳、肥皂等盥洗物品到麥片和餅乾都有它的身影。而如此巨量的消耗導致赤道附近、適合棕櫚樹生長的森林區域被大量砍伐，據統計，棕櫚樹種植用地（當中有85％在印尼、馬來西亞）增加了近9倍，從1970年的330萬公頃擴增到2020年的2870萬公頃，造成嚴重環境破壞並相當程度地影響該地的生物多樣性。

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研究團隊表示，PALM-ALT使用100％的新植物原料，能減少環境70％的碳排放；也由於它的脂肪含量與熱量各減少了80％和30％，成為相較棕櫚油更為健康的替代品。團隊同樣對其進行一些特殊的感官測試，想確認科技面板能否區別PALM-ALT和傳統的起酥油，實驗結果顯示儀器也無法分辨出兩者的差別。

由於棕櫚油應用廣泛，並無法一時取代它在經濟及工業上的地位，目前瑪格麗特皇后大學的研究團隊正在申請PALM-ALT的國際專利，並將與潛在的製造商客戶討論合作後續。研究團隊表示想先從烘焙產品起手，利用PALM-ALT少脂肪、少熱量以及和棕櫚油相仿的特性打入市場，盼望能在維持良好生活品質的同時，也大幅減少對環境的傷害。

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