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魯拉兌現承諾！巴西亞馬遜雨林砍伐量大幅減少

巴西總統魯拉（右）與環境部長席瓦（左）。（美聯社資料照）

巴西總統魯拉（右）與環境部長席瓦（左）。（美聯社資料照）

2023/09/06 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕巴西環境部長席瓦（Marina Silva）5日表示，8月份巴西亞馬遜森林（Brazilian Amazon）森林砍伐量，較去年同期大幅下修。這無疑是巴西環境政策的重要突破，因為往年此時的森林砍伐量都會大幅增加。

據《路透》報導，巴西國家太空署（INPE）的衛星數據顯示，本月約563平方公里的亞馬遜森林被砍伐，相比去年同期減少了66.11%，為2018年以來的最低值。

此外INPE的數據顯示，今年前8個月，該國境內森林砍伐量較2022年同期下降了48%。

上述數據讓巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）大為振奮，因為他曾承諾在2030年終結該國的森林砍伐。魯拉在社群平台上表示，「這是環境部和聯邦政府出色的工作成果」。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內大幅削弱了環境保護工作，導致巴西森林砍伐量激增。

亞馬遜地區的森林砍伐導致許多物種喪失棲息地、瀕臨滅絕；對當地原住民健康產生負面影響；引發森林大火、二氧化碳排放量增加、土壤侵蝕、洪患、沙漠化、河流及土地污染等，並對全球水循環產生負面影響。

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