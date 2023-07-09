促歐美「錢先到位」 哥倫比亞、巴西拚2030終結雨林濫伐

巴西總統魯拉8日與哥倫比亞總統裴卓會面，兩人呼籲富裕國家挹注資金，幫助南美洲國家保護亞馬遜雨林。（法新社）

2023/07/09 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕巴西、哥倫比亞總統8日在哥國城市萊蒂西亞（Leticia）舉行會議，內容包括聯手打擊濫伐，以及如何保護世界上最大、生物多樣性最豐富的亞馬遜雨林。

據《路透》報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，巴西政府致力在2030年前，完全遏止非法的雨林濫伐，魯拉並呼籲加強區域和全球合作，「亞馬遜國家應在即將舉行的峰會中共同做出承諾」。

請繼續往下閱讀...

巴西今年8月將在亞馬遜河口城市貝倫（Belem）主辦亞馬遜國家峰會，展開「亞馬遜合作盟約組織」（Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO）一年一度會議。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）8日與魯拉會晤前，本週稍早已和多位來自亞馬遜國家的環境部長舉行了會談，包括秘魯李歐斯（Albina Ruiz Rios）、委內瑞拉羅卡（Josue Lorca）等人。

上任未滿1年的裴卓和魯拉雙雙呼籲富裕國家挹注資金，幫助南美洲國家保護亞馬遜雨林，此舉被認為是應對全球氣候變遷的關鍵。

即將在貝倫舉行的峰會，旨在推動ACTO成員國共同採取行動，保護雨林並促進永續發展機制。亞馬遜地區長年受到盜伐、盜採金礦、動物走私和販毒集團的威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法