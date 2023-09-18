蘋果官網客服人員留辮子讓小粉紅氣炸喊辱華 真相曝光全翻車

這張照片的主人翁其實是美國的印第安人，客服辮子造型來自於印地安人文化，另外這張照片不是只出現在蘋果的中國官網上，包含美國、日本、韓國等國的官網也顯示同一人。（圖擷自網路）

2023/09/18 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果又辱華了？有中國網友發現，蘋果中國官網Apple Watch Specialist專家一對一選購的頁面上，客服人員樣貌為留著辮子的疑似亞裔面孔，引發小粉紅不滿，紛紛痛批辱華，但經查證後，這張照片其實是美國的印第安人，而且相關頁面不只有出現在蘋果中國官網上。

綜合媒體報導，蘋果被小粉紅指涉嫌辱華，官網上Apple Watch Specialist的專家選購頁面上，客服人員留著一條辮子，小粉紅氣炸批「辮子咱們都剪掉100年了，還來羞辱我們」、「辮子，眯眯眼」等等，要求蘋果應就事件道歉。

請繼續往下閱讀...

不過真相曝光讓帶風向的小粉紅集體「翻車」，這張照片的主人翁其實是美國的印第安人，客服辮子造型來自於印地安人文化，與中國清朝的辮子造型沒有關係，另外這張照片不是只出現在蘋果的中國官網上，包含美國、日本、韓國等國的官網也顯示同一人。

劇情反轉後，許多中國網友紛紛反批小粉紅：「玻璃心自卑心指數拉滿」、「心理得多脆弱才能整出這種無聊的東西」、「辮子一直都在這群人自己頭上」、「很多網友噴蘋果，這個蘋果員工的照片瞇眼，寬眼距，以及鼻子等要素，是在中國官網專門針對國人的刻板印象，傷害了民族感情。後發現，這個蘋果員工是美國的印第安人。尷了個尬！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法