不會公開宣稱出兵保台 川普暗批拜登：只有笨蛋才會直接攤牌

川普拒絕表態是否出兵保台，強調只有笨蛋才會直接說出來。（美聯社）

2023/09/18 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普接受美《國家廣播公司》（NBC）專訪，在專訪中被問及台海議題，主持人詢問川普，若台灣被中國解放軍入侵，是否會出兵保台？川普表示：「我不會表態（是否出兵），若我說了，就等於攤牌，只有笨蛋才會直接說出來」，暗批拜登多次明確表達願在中國武力侵台時出兵防衛台灣的舉動。

綜合媒體，美《國家廣播公司》節目「會晤新聞界」（Meet the Press）在當地時間17日專訪前總統川普，主持人維爾克（Kristen Welker）詢問川普說，如果中國對台動武，是否會派遣美軍支援台灣時，川普拒絕表態，他表示：「我不會表態（是否出兵），若我說了，就等於攤牌，只有笨蛋才會直接說出來。」

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川普強調，戰略就是不該說出來，所以如果問我這個問題，我絕不會回答的，因為等於把選項全部攤出來，主持人追問：「但你不會排除（出兵）選項？」川普回：「我不會排除任何選項。」

報導指出，與拜登透過「戰略清晰」尋求威懾效果的做法，川普仍認為「戰略模糊」可以從衝突雙方那裡得到他想要的東西的意圖。

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