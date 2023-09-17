中國欠世界一個交代！新冠起源不明 世衛要北京交出完全資訊

COVID-19起源仍不明，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示正施壓中國政府提供COVID-19起源的更多資訊、授權給予取得完全資訊的管道，世衛組織已準備好派第2支團隊到中國調查。（美聯社）

2023/09/17 21:59

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國《金融時報》今（17）日報導，從COVID-19第一批病例出現在中國城市武漢距今已近4年，此全球大流行疫情起源仍不清楚，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞力促中國政府提供COVID-19起源的更多資訊、授權給予取得完全資訊的管道，世衛組織已經準備好派第2支團隊到中國調查。

譚德塞表示，世衛正施壓中國授權給予取得完全資訊的管道，正要求各國在和中國的雙邊會議上，力促北京合作，「我們（世衛）已以書面文字要求給予資訊...並也正有意派遣一支（調查）團隊，如果他們（中方）允許我們這麼做的話」。

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報導說，譚德塞發出評論之際，世界各國衛生主管機構因應近期染疫病例數持續上升，正積極更新疫苗。雖然科學認為世界不再處於疫情大流行的急性階段，世衛組織表示各國仍應擴大監督高度突變的BA.2.86和其他Omicron亞型變異株。

世界各國領袖將於本週在紐約的聯合國大會高層會議上，首度討論疫情大流行的因應準備，譚德塞告訴英國《金融時報》，他2020年1月訪問北京，說服中國國家主席習近平讓由世衛組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）率領第一支的COVID-19專家代表團進入中國。

報導指出，當前有關COVID-19起源最著名兩大理論假設，一是經由武漢生鮮市場從動物傳染給人類，二是從武漢病毒研究所外洩引發；但這場辯論仍未存在科學共識。譚德塞重申，導致COVID-19疫情大流行的所有可能選項仍然未被排除，「除非我們獲得在合理懷疑之外的證據，否則我們無法這樣說或那樣說」。

不過，譚德塞相信：「我們會得到答案。這只是時間問題。」該病毒於2019年12月首次在中國武漢市被發現，許多人懷疑它在活體動物市場中傳播，然後在世界各地蔓延並導致近700萬人死亡。

世衛組織於2021年初返回中國執行其首次溯源調查的任務，但卻交出了一份無定論的報告，並受到嚴厲批評。世衛組織援引的一個原因在於：北京缺乏合作。

譚德塞表示：「關於起源研究，因為他們（中方）沒有給予取得資訊的完全權限，我們開始私下討論，然後當他們拒絕合作時，我們就把它公開了。」

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