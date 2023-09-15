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古巴民眾能否參與俄烏戰爭？外交部、駐俄使館不同調

古巴外交部長羅德里格斯14日表示，古巴禁止其公民以傭兵身分參與俄烏戰爭。（法新社資料照）

古巴外交部長羅德里格斯14日表示，古巴禁止其公民以傭兵身分參與俄烏戰爭。（法新社資料照）

2023/09/15 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）14日表示，古巴禁止其公民以傭兵身分參與俄烏戰爭；古巴駐俄大使同天則表示，該國政府不反對其公民合法參與戰爭。間隔僅數小時的2則聲明，竟發生嚴重矛盾，引起國際關注。

據《路透》報導，近月古巴青年正分批加入俄軍，成為俄烏戰場的傭兵。據了解部分古巴公民並非出於自願，而是人口販運計畫的受害者。

羅德里格斯透過社群平台表示：「古巴政府遵照國家立法，堅定且立場明確的反對古巴公民參與任何形式衝突，反對僱傭兵及人口販運。」

古巴政府上週聲稱已逮捕17人，罪名皆與人口販運有關。該人蛇集團在俄烏戰爭期間，涉嫌引誘古巴青年加入俄軍。

古巴政府強調，以傭兵身分投入戰爭，或涉及人口販運行為，均將面臨嚴重有期徒刑或死刑，取決於犯罪事實的嚴重程度。

然而，古巴駐俄大使潘尼亞（Julio Antonio Garmendia Pena）14日竟告訴俄羅斯新聞社（RIA），「我們不反對古巴人簽署合約，不反對合法與俄軍並肩作戰。我們僅反對非法行為，及不受法律規範的行動。 」

路透詢問了古巴政府，該國外交部長、駐俄大使說法不一的問題，至今未獲回應。

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