外交齟齬擴大 俄國將挪威列為不友善國家

俄羅斯3日以外交官遭驅逐為由將挪威列入不友善國家名單，但挪威否認有不友善之舉。圖為挪威外長胡特費爾德今年6月在英國倫敦出席烏克蘭重建會議。（法新社）

2023/08/03 17:51

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti）3日報導，俄國已將鄰國挪威列入對其外交使團從事所謂「不友好」行為的國家名單。

報導中指出，被列入該名單的國家，其駐俄外交使團所聘僱的俄國本地員工人數將受到限制，其中挪威被限制只能聘僱27名本地員工。

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但挪威表示，俄國沒理由聲稱遭挪威施以不友善行為。挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）在聲明中指出，當今情勢肇因於俄羅斯對烏克蘭興戰。俄羅斯本身就可以選擇結束戰爭，挪俄兩國互為鄰邦，維持能正常運作的外交關係與接觸管道對雙方都有益，特別是在困難時期。

挪威外交部一名發言人另外表示，尚未就被列入名單收到莫斯科當局的正式通知，並拒絕就俄方此一決定的具體後果置評。

挪威今年4月以涉嫌從事間諜活動為由驅逐15名俄國外交官，人數佔俄國當時駐奧斯陸大使館外交官的1/4。俄國揚言還以顏色，隨後下令10名駐俄的挪威外交官離境。此外，挪威在俄烏戰爭爆發後不久的2022年4月也曾驅逐3名俄國人。

挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員國，在北極地區有領土與俄羅斯接壤，俄烏戰爆發後對烏克蘭提供經濟與軍事援助。

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