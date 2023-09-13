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麥卡錫指示對拜登展開正式彈劾調查 白宮譴責

美國聯邦眾議院議長麥卡錫指示就拜登家族的商業交易，對總統拜登展開正式的彈劾調查。（美聯）

美國聯邦眾議院議長麥卡錫指示就拜登家族的商業交易，對總統拜登展開正式的彈劾調查。（美聯）

2023/09/13 00:39

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天表示，他將指示眾議院一個委員會就拜登家族的商業交易，對總統拜登展開正式的彈劾調查。白宮發言人譴責這項決定是極端政治手段。

綜合美聯社與法新社報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，眾議院之前的調查已發現，拜登家族為一種「貪腐文化」圍繞。

白宮發言人山姆斯（Ian Sams）則在社群平台X上反批，就拜登之子韓特‧拜登（Hunter Biden）的商業交易，對拜登啟動彈劾調查，是「最糟糕的極端政治手段」。

麥卡錫作上述宣布之際，正面臨共和黨內與日俱增的壓力，要求他對拜登採取行動。

麥卡錫計劃於本週數度召集議員進行閉門會議，其中一次會議將討論拜登的彈劾案。與此同時，麥卡錫也在努力推動通過法案，以防聯邦政府在月底停擺。

麥卡錫本人如今再度處於政壇十字路口，他得嘗試讓黨內最保守的議員感到滿意，以及避免自己被趕下台。

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