麥卡錫指示對拜登展開正式彈劾調查 白宮譴責

2023/09/13 00:39

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天表示,他將指示眾議院一個委員會就拜登家族的商業交易,對總統拜登展開正式的彈劾調查。白宮發言人譴責這項決定是極端政治手段。

綜合美聯社與法新社報導,麥卡錫(Kevin McCarthy)表示,眾議院之前的調查已發現,拜登家族為一種「貪腐文化」圍繞。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)則在社群平台X上反批,就拜登之子韓特‧拜登(Hunter Biden)的商業交易,對拜登啟動彈劾調查,是「最糟糕的極端政治手段」。

Today, Kevin McCarthy unilaterally decreed an impeachment inquiry and said there’d be no vote



In 2019, he said the House must “intend to hold a vote of the full House authorizing an impeachment inquiry,” or it “would create a process completely devoid of any merit or legitimacy” pic.twitter.com/RyfxjkzTyE