地勤打開貨艙驚見1萌犬 網：完全不意外

柴犬咬壞金屬鎖在貨艙裡逛大街，貨艙門開啟後被地勤發現站在門口，樣子像「準備踏上紅地毯的明星」。（圖擷取自TikTok @John Krajewski）

2023/09/12 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕許多人出國會想帶著寵物一起搭飛機，國外有機場近日出現了一有趣的一幕，地勤人員在打開飛機貨艙準備卸行李時，竟一隻柴犬竟站在門口等著，像極了準備踏上紅地毯的明星，網友笑稱「完全不意外」。

據渡渡鳥（The Dodo）報導，網友柯拉耶夫斯基（John Krajewski）近日在TikTok上分享了一部有趣的影片，只見地勤人員慢慢走向飛機貨艙，然而飛機門打開時，竟有隻柴犬站在門口，自若神情彷彿在等著地勤幫牠鋪紅地毯。

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這隻柴犬名叫斯普尼克（Sputnik），而主人正是柯拉耶夫斯基。他說，在上飛機前有為愛犬打鎮靜劑，然而不知為何斯普尼克依舊清醒，甚至咬壞狗籠上的金屬鎖及束線帶，跑了出來，在6小時的航程間在貨艙裡逛大街。「牠表現得像是什麼事都沒發生，一切都很好一般。」柯拉耶夫斯基在影片中說，「真的很慶幸牠沒事，沒有人知道牠是什麼時候跑出來的，看來下次要為牠買一張頭等艙的機票了。」

影片一出，有網友中肯留言，「以一隻柴犬來說，完全不意外」、「牠的表情像是在說：『你竟然不是幫我買頭等艙？』」。也有網友關心說，「你真的很幸運牠沒有發生什麼事，在其他地方看過太多寵物因貨艙環境因素導致死亡的事件了，牠們在那個環境一定感到非常驚恐。」

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