保時捷撞變電箱翻覆毀7機車 落跑駕駛到案竟是毒駕

李男駕駛保時捷行經新北市永和區中正路時，撞上變電箱後翻覆還波及7台機車，但他卻落跑，警方今晨將他通知到案說明，經唾液快篩檢測呈安非他命陽性反應，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

李姓男子昨晚7時許駕駛保時捷休旅車，行經新北市永和區中正路時，撞上變電箱後翻覆還波及7輛機車，所幸沒有造成傷亡，但肇事駕駛腳底抹油落跑，警方今晨將他通知到案說明，經唾液快篩檢測呈安非他命陽性反應，詢後除依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌送辦外，同時開出肇事逃逸罰單。

永和警分局調查，36歲李男昨晚向賴姓友人保時捷休旅車外出買東西，途中行經永和中正路、民治街口時，疑似恍神停在斑馬線20秒後，又突然往前向右偏移，猛撞人行道上變電箱後翻覆，事故也波及停車格內7輛機車，民眾見狀紛紛報案。

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據知，警、消趕抵現場時，李男未留下已自行離去，隨即聯繫賴姓車主後，掌握李男身分，並於今天凌晨3時許將其通知到案，他坦承有吸食毒品，因為緊張才逃逸，經唾液快篩檢測呈甲基安分他命毒品反應，警詢後依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，另採集尿液送檢。

警方指出，針對李男肇事逃逸部分，將依違反道交條例第62條（無人傷亡逃逸），處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕照1至3個月。警方說，毒駕害人害己，切勿心存僥倖，違者絕對嚴懲不貸。

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