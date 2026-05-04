鄭麗文：黨團多數堅持黨版「3800億元+N」挺8000億版藍委是少數

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

上週朝野協商國防特別條例草案三度破局，立法院長韓國瑜6日將再召集朝野黨團第4次協商。國民黨內對軍購案金額意見分歧，傳出多數支持8千億的藍委，不排除在明（5日）的黨團大會上發動表決投票。不過，國民黨主席鄭麗文今日表示，黨團多數是堅持黨版的「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8千億的從來都是少數意見，「但是我們很尊重少數意見，讓他們充分表達」。

鄭麗文今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，有人假傳聖旨稱黨主席同意8千億，她從來沒有跟任何人講過她同意8千億，有人拿這個去跟民眾黨說，國民黨的立場已經改變，民眾黨是站在一個希望藍白合作的大原則上接受的，後來國民黨立即澄清絕對沒有這件事，所以民眾黨自然還是回到原有的立場上。

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鄭麗文表示，不要在黨內一直傳錯誤的訊息稱她改變立場，「我從來沒有改變立場，我在這裡鄭重澄清，而且不應該二手、三手傳播，我從來沒有跟任何人講過我改變立場」。她的原則很簡單，就是通過美國官方的認證、發價書來，所以她說8千億當然也可以，不然國民黨為什麼是「3800億元+N」，既然有+N就是後面來的軍購並沒有要反對，3800億不是最後的數字，就是這麼簡單。

鄭麗文強調，國民黨從頭到尾軍購的立場從來沒有改變過，論述非常的清楚，所有的環節都一而再、再而三對外說明過，包括她本人在內都講過N遍了。「鄭麗文黨主席從來沒有在軍購上改變立場，因為沒有立場可以改變，這就是一個原則的問題」。

鄭麗文說，她尊重黨團自主，重大政策國民黨一致對外，這種重大的國家政策攸關國防安全重大的預算，國民黨必須要有一致的態度跟立場，所以黨版在黨團充分討論之後通過「3800億元+N」。加N的意思是不管有第三、四、五、N批，只要是美國完成他們的官方程序，國防部、國務院、國會通過然後發價書來到台灣，一定是與台灣的國防部通通講好的，台灣這邊的整個建軍計畫都是完成的，發價書也來了，沒有問題，我們立刻第一時間進入立法院審查，絕對不會有外界擔心的延宕、阻擋的問題。

鄭麗文指出，但是到目前為止，來到台灣、看到的官方內容跟數字，就是只有110億美金，這就是為什麼國民黨一而再、再而三強調這只是第一階段版本的「3800億元+N」，後面很多人開始講7千、8千、9千億元等，這又不是菜市場喊價，很多人說是因為有140億美金的第二批軍購很快就會來，她從去年11月上任黨主席，到現在已經5月了，聽很快就會來已經聽好幾個月了，也有國民黨的同志來跟她說，「很快就會來了，主席，我們趕快編8千、9千億，因為馬上就來了」，鄭麗文笑說，「既然馬上就來了，那就不急」，因為國民黨已經公開、私下答應，都是一樣的，只要後面所謂的140億美金，當然最後通過的是140億或120億沒有人知道，一樣的立刻第二階段就會啟動立法院的審查程序，不會有任何延宕及問題。

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