鄭麗文酸總統出訪「國際笑話」 吳崢開砲：不跟中國一鼻孔出氣就不舒服？

民進黨發言人吳崢挖苦，鄭麗文彷彿不跟中國講一樣的話就全身不舒服。（圖擷取自民進黨YouTube）

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，昨天不回應的國民黨主席鄭麗文，今在廣播專訪唱衰，大費周章的結果，換來的是「讓國際看笑話」。對此，民進黨發言人吳崢挖苦，鄭麗文彷彿永遠跟中國活在同一個平行時空、同一個鼻孔出氣，不講一樣的話就全身不舒服，曾聲稱「普廷不是獨裁者」的鄭才是真正的「國際笑話達人」。

吳崢受訪回應，總統此行順利代表國家出訪友邦，深厚外交並讓世界看見台灣，國際友盟紛紛發聲表示肯定，只有中國氣急敗壞，秀下限唱衰。

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吳崢質疑，鄭麗文彷彿永遠跟中國活在同一個平行時空，同一個鼻孔出氣，不敢譴責中國打壓，只會檢討自己人，但真正的國際笑話達人，不就是那個聲稱「普廷不是獨裁者」的鄭麗文嗎？

吳崢在《午青LIVE》直播時也表示，面對中共阻撓總統出訪就是要團結，因為中共打壓的不只是賴清德，是中華民國、是台灣、是全體國民，總統是國家主權象徵，起初國民黨還假惺惺發個聲明「遺憾外交空間被打壓」，甚至有人罵「北京太誇張」。

吳崢指出，現在賴清德成功突破，國民黨好歹正面肯定吧？鄭麗文卻偏偏忍不住，不跟中國講一樣的話就全身不舒服，昨天原本不回應，大概是想了一整天，到底要跟台灣主流民意走、還是跟共產黨走，最後決定出來罵賴「國際笑話」，現在明明是中共變笑話，「哈哈哈封鎖半天被我們突破，不是很好笑嗎？」

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