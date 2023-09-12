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原因曝光！摩洛哥強震逾2800死 受困生還機率低

摩洛哥發生規模6.8強震，雖然目前救難人員仍在持續搜救中，但因當地房屋是由泥磚、石頭和木材等傳統建材建成，既增加救災難度，也降低了找到生還者的機會。（法新社）

摩洛哥發生規模6.8強震，雖然目前救難人員仍在持續搜救中，但因當地房屋是由泥磚、石頭和木材等傳統建材建成，既增加救災難度，也降低了找到生還者的機會。（法新社）

2023/09/12 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，外媒最新消息指出，截至目前死亡人數已攀升至2862人，雖然目前救難人員仍在持續搜救中，但因當地房屋是由泥磚、石頭和木材等傳統建材建成，既增加救災難度，也降低了災民脫困生還的機會。

外媒引述摩洛哥國營廣播公司消息指出，摩洛哥上週發生當地60多年來最嚴重的地震，已知至少2862人死亡、2562人受傷，其中受影響最嚴重的是豪茲省（Al Haouz），光是該省就有近1500人死亡。據指該地區位於摩洛哥南部阿特拉斯山脈的山腳下，且有部分地區位於偏遠地帶，救難人員難以到達。

在上週五發生毀滅性地震後，救援人員目前仍持續在災區進行搜救，但這起強震造成數以千計的房屋被毀，許多家庭也因此流離失所，加上夜間氣溫下降，都讓受災民眾身處更加險惡的環境。除此之外，救難人員也指出，由於當地民宅是由隨處可見的泥磚、石頭和木材等傳統建材建成，在強震發生後大部分的牆壁和天花板都倒塌垮落後，變成碎磚爛瓦，直接將人埋在底下，也降低了生還的機會。

聯合國兒童基金會也指出，目前尚不清楚到底有多少兒童在這場災難中喪生或受傷，但根據初步報告，大約有10萬名兒童受到強震的影響。

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，截至目前死亡人數已攀升至2862人。（法新社）

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，截至目前死亡人數已攀升至2862人。（法新社）

由於當地民宅是由隨處可見的泥磚、石頭和木材等傳統建材建成，在強震發生後大部分的牆壁和天花板都倒塌垮落後，變成碎磚爛瓦，直接將人埋在底下，降低了找到生還者的機會。（路透）

由於當地民宅是由隨處可見的泥磚、石頭和木材等傳統建材建成，在強震發生後大部分的牆壁和天花板都倒塌垮落後，變成碎磚爛瓦，直接將人埋在底下，降低了找到生還者的機會。（路透）

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