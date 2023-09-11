摩洛哥強震各國伸援手 搜救隊、援助物資湧入

西班牙軍事應急部隊（Unidad Militar de Emergencias）成員10日在薩拉戈沙（Zaragoza）空軍基地，準備登上A400軍用運輸機。（法新社）

2023/09/11 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區8日晚間發生規模6.8強震，迄今已造成至少2012人死亡、逾2千人受傷。包括台灣在內，各國紛紛在地震發生後向摩洛哥提供援助。

據《路透》報導，西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）表示，由56名軍官、4隻搜救犬組成的搜救隊，已於10日抵達摩洛哥，預計將在馬拉喀什以南約100公里處投入救災工作；第二支隊伍將由30名軍官和4隻搜救犬組成，已動身趕赴摩洛哥。

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美國1支由專家組成的小組正前往摩洛哥，將幫助評估局勢，確定所需的人道救援，並與摩洛哥政府展開合作。美國官員表示，該小組已於10日抵達摩洛哥。

英國10日派遣了60名搜救人員、4隻搜救犬，及1支4人組成的醫療評估小組。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示：「摩洛哥當局確切了解自身需求、性質和時間，我們將依照其指示。一旦摩洛哥要求提供援助，我們將立即展開部署。」法國外交部指出，將提供近200萬歐元（約新台幣6875萬元）援助。

以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）9日表示，已聯繫摩洛哥紅新月會（Moroccan Red Crescent）主席，表示願意提供援助。紅色大衛之星在聲明中表示：「紅色大衛之星代表團將即刻出發，並與衛生部、以色列軍方代表團攜手合作。」

阿爾及利亞2年前與摩洛哥斷絕正式外交關係，9日卻主動開放領空，允許飛往摩洛哥的人道救援、醫療航班過境。阿國總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）在聲明中表示，若摩洛哥需要幫助，阿爾及利亞將展開人道救援，「提供一切物質、人力聲援摩洛哥人民」。

突尼西亞民防機關發言人10日表示，該國已組成救援小組，正等待摩洛哥授權。突尼西亞內政部官員隨後證實，小組已抵達摩洛哥，包括約50名護理人員和專業搜救人員、搜救犬，裝備熱感應設備、探測廢墟下受害者的無人機，並預計在災區建立1間野戰醫院。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）9日表示，來自AFAD、土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）和其他土耳其非政府組織，共265名援難人員已整裝待發。此外，土耳其準備向災區提供1000頂帳篷。

科威特通訊社（KUNA）9日表示，科威特國家元首納瓦夫（Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah）已指示政府向摩洛哥提供緊急救援物資。

阿曼通訊社（ONA）10日稱，阿曼蘇丹海賽姆（Sultan Haitham bin Tariq al-Said）已下令向摩洛哥派遣救援隊，預計提供緊急救援和醫療援助。

我國外交部今日宣布，將捐款50萬美元（約新台幣1603萬元）協助摩國災民災後復原重建工作；我國消防署特搜隊也迅速整裝動員，準備好隨時前往摩洛哥協助救災。

卡達空軍載運的救援車輛10日抵達摩洛哥機場。（路透）

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