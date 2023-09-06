丹麥狂人不搭機遊世界 難忘台灣宮廟減香推無敵7-11

丹麥狂人索爾哀怨生得晚，幾乎所有「第一」都已有人稱霸，如今他成功挑戰不搭飛機環遊世界，預計數月的行程卻走了10年。回想台灣，他秒回「福爾摩沙」，大推7-11便利、無敵豆腐料理及宮廟前衛減香。（中央社）

2023/09/06 13:32

〔中央社〕丹麥狂人索爾哀怨生得晚，幾乎所有「第一」都已有人稱霸，如今他成功挑戰不搭飛機環遊世界，預計數月的行程卻走了10年。回想台灣，他秒回「福爾摩沙」，大推7-11便利、無敵豆腐料理及宮廟前衛減香。

過去10年間，外號索爾（Thor）的皮德生（Torbjorn Pedersen）挺過腦性瘧疾與持槍醉漢攻擊、搭過酣睡駕駛的高速小巴，7月底才結束旅程。索爾近日接受中央社專訪，滿臉落腮鬍已經修剪大半，但多年累積的舟車勞苦仍沈甸甸壓在肩上，「累炸了」。

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索爾2013年10月10日踏出家門，展開苦行僧壯遊，每天預算20美金（約新台幣638元），每個國家至少待24小時，若中斷即宣告失敗，行前找能源企業贊助、貸款、群眾集資，投宿靠層層關係介紹或沙發衝浪，一對台灣夫妻也佛心來信：途經台灣的話，有地方住喔。

2019年4月26日，索爾從高雄上岸。「福爾摩沙」，是他回憶台灣時說的第一句話。

索爾行前聽過各式各樣關於台灣的說法，有人形容台灣是「升級版的中國」，有人把兩岸比喻為貌合神離的一對。待了一週，索爾版本的台灣如下：拿個鍋子裝超多水，再加些中國。也來些日本，撒點美國，偶爾攪拌一下，煮沸一段時間。

「再來點海鹽及大把大把的島嶼精神，佐殖民歷史及澎湃熱帶水果，台灣上桌」。

索爾搭高鐵、逛動物園、新北石門老梅綠石槽、饒河街夜市、貓空及故宮，吃臭豆腐、鴨舌及牛肉麵。然而，這些必吃必去的行程中，特別讓北歐客讚嘆的「景點」反而是台灣無所不在、無所不能的便利商店7-11。

「全球都有7-11，但在台灣（的7-11），可以買票、叫計程車、付帳單加列印，是非常實用的地方」，丹麥的7-11只提供雜貨，大家購物後就走，比溫度比人味，台灣7-11完勝。

令索爾難忘的還有台灣的豆腐料理，「你們怎麼煮得這麼好吃，吃起來都不像豆腐，丹麥沒有這種料理」。若再造訪台灣，索爾說他一定帶太太吉魯姆（Le Gjerum）來碗豆腐煲。

狂人也對台灣宮廟的前衛環保意識印象深刻。他記得台北有座重要廟宇，以前總是香煙裊裊，廟方意識到燒香有害環境，大刀闊斧禁香，鼓勵其他廟跟進，「我覺得這真的走得很前面」。

在台灣的日子難得逸樂懶散，其實在旅程中，索爾許多時候得忙著處理一般人無法想像的冗長行政作業，與政府及大使館周旋、出關入關、張羅登船許可、留意去某些國家的順序，先去了A，恐怕進不了B的國門，甚至還卡在香港2年。

2020年抵達香港時遇到大疫來襲，「當時我以為或許能在2、3週或1、2 個月內離開」，無奈迫於邊境管制，旅遊日誌無法更新。但索爾沒閒著，找了份為隔離船員送餐的差事為後續行程籌錢，與吉魯姆也在那時透過線上訂下終身。香港意外成為北歐客的第二家鄉。

索爾腦海出現人生跑馬燈的時刻，發生在2015年的中非。一次是小巴司機飆車卻與滿車乘客一同睡去，高速開離道路，索爾上前急轉方向盤，司機醒了，見方向盤被奪，見笑轉生氣，數秒後搞清楚剛剛差點開進鬼門關，司機才笑了。

還有個大半夜，索爾在叢林路上奔波前往下一站，眼前哨站有3個渾身酒氣的哨警，全副武裝，滿滿敵意，持步槍指著他，「哨警又醉又怒，隨時可能開火，我毫不懷疑自己會死」。

那一刻，索爾百分之百確定生命來到最後幾秒，直說那是非常漫長的夜晚，好在終能安全下莊。索爾絕非百戰天龍馬蓋先，他靠的是冷靜、給予醉漢尊重，有人問話才開口，否則閉嘴，對方向他要任何文件，他絕不囉唆立刻遞上。

在非洲那幾年，索爾搭火車、巴士、船隻或徒步趕路，與官僚周旋，又要當不死鳥，飛闖幾次鬼門關，他想放棄一百萬次。從非洲喀麥隆到加彭是最難過的一關，當時他備齊所有文件、依規定打疫苗，無奈每回來到喀麥隆邊境，檢查站總要他補件，他再花2天時間回首都申請文件。這樣的戲碼上演了幾回，又被拒絕，索爾腿一軟，整個人垮了。

「我當時再也無法承受，我放棄，想回家。我不在乎，沒人在意。我累了，身心俱疲，很痛苦」。

說來也神，這時曾請過的摩托車司機卡林（Abdul Karim）朝他騎來，示意他上車，要載他去路邊小攤子喝些東西。卡林一路笑開懷，不停講著索爾無法也無心理解的語言。這樣的互動持續15分鐘後，索爾竟然滿血回歸，也終於成功入境加彭，並一路長征南非及史瓦帝尼等國。非洲大亂鬥的行程在2017年8月告終，大鬍子背包客北征巴爾幹半島。

他也坦言，路走越遠，旅程越磨人。

索爾剛上路時，日子有99%是冒險，1%是喬行程。坐公車、火車看向窗外、申請簽證，弄住宿及搞定手機SIM卡。他鄉異國，一切碰撞都新鮮。但過了2個月、5個月、10個月，一年後，新鮮的探索變成磨人的日常，搭上另一輛公車、又一班火車、又一張SIM卡、又一頓飯、一家飯店；收拾行李，攤開行李，再次打包，無限輪迴。

「離環遊世界的目標越近，就越像蓋紙牌屋，手中只剩最後兩張牌，當時雙手在抖，非常怕如果做了什麼，一切就會崩塌。壓力山大，同時還必須穩住，不能放棄，不能回家，不能拋下一切與親友團聚，過自由的生活。」

今年44歲的索爾，10年花了約7萬2000美元（約新台幣230萬元），走完203個國家及地區，7月26日搭乘丹麥航商馬士基（Maersk）貨櫃船，一身疲憊回到故鄉。究竟為什麼非要爭第一、制霸全球不可？索爾笑了，說自己就是容易被不凡的事物吸引，人生在世，就算平凡正常，仍要盡力帶來一些影響。

這一個月來，歸國狂人接連受訪、弄紀錄片、寫書，也想與朋友及家人聚聚。對於想挑戰壯遊的勇者，索爾不建議複製他的作法。「因為這有夠難、很複雜」，但他建議每個人都旅行，不一定要跨越國界，也可以去不同城市，與人們相遇、交流，聆聽及學習，學點當地語言。

最重要的是，除了足跡，什麼也別留下。

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