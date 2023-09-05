在北京家門口演習 美兩棲突擊艦「美利堅號」將駛入黃海

兩棲突擊艦「美利堅號」可搭載F-35B匿蹤戰機，具備進行空中和海上聯合行動的能力。（歐新社檔案照）

2023/09/05 18:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國與中國、北韓關係緊繃之際，美國海軍將派出兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）等艦艇，前往黃海參加美國與南韓的聯合演習，為美軍10年來首度在中國北方沿海最大規模的實力展現，可能進一步加劇與北京、平壤的緊張關係。

香港《南華早報》指出，美國總統拜登和南韓總統尹錫悅，4月間承諾「強化戰略資產的定期能見度」後，南韓國防部一名官員表示，由美國海軍兩棲突擊艦「美利堅號」率領的兩棲戰備群，以及加拿大皇家海軍巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），將參加朝鮮戰爭期間仁川戰役73週年和美韓同盟70週年的紀念演習。南韓媒體引述資深官員直指，紀念活動實際上是美韓之間的大規模兩棲作戰演習。

請繼續往下閱讀...

「美利堅號」可搭載垂直起降的戰機，包括F-35B匿蹤戰機，具備進行空中和海上聯合行動的能力。美軍上一次在黃海展開重大行動是在2013年，當時以航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）為首的航艦打擊群參加一場聯合演習，在那之後就僅派出小規模艦隊或單艘艦艇進入黃海，避免引起北京反彈。據了解，中國與南韓隔著黃海相望，最短距離不到230公里。

然而，隨著北韓不斷試射飛彈，加上美中關係日益加劇，美國空軍近來增加在黃海上空的活動。例如，美軍上週在黃海進行空軍演習，出動B-1B轟炸機等戰略資產，為去年恢復的「乙支自由護盾」（UFS）美韓聯合演習的一環。南韓國立外交院（KNDA）教授金賢旭（Kim Hyun-wook，譯音）表示，美國正在展示其嚇阻中國和北韓的承諾。他認為，當前局勢清楚表明美國相對於中國的優勢，包括透過與日韓兩國的三邊合作來遏阻中國。

首爾慶熙大學中國研究教授朱宰佑（Choo Jae-woo，譯音）表示，「美利堅號」出現在黃海「非常鼓舞人心」，可能是美韓恢復海軍和空軍聯合演習的跡象。外國語大學中國研究教授康峻榮（Kang Jun-young，譯音）則說，這是美韓同盟應對北韓核威脅的「具體表現」，而中國的反對也是顯而易見的，因此這也可以被視為美韓促使中國在對朝談判中發揮積極作用的行動。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，黃海為中國與南北韓共有的海域，長期以來算是北京的「安全地帶」，因此，「這也是對中國的嚇阻訊號，提醒人們美國可以在中國所有近海進行軍事部署」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法