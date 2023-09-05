G20峰會在即 印度大規模軍演劍指中國

印度將在9月9日至10日舉行20國集團（G20）峰會，印度空軍已進入高度戒備狀態，並從4日起至14日在與中國和巴基斯坦接壤的北部地區展開代號為「三叉戟」（Trishul）的大型軍演，外界認為此舉是劍指中國。（圖擷取自印度空軍）

2023/09/05 12:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕印度將在9月9日至10日舉行20國集團（G20）峰會，屆時全球所有主要領導人將齊聚首都新德里，印度空軍已進入高度戒備狀態，並從4日起至14日在與中國和巴基斯坦接壤的北部地區展開代號為「三叉戟」（Trishul）的大型軍演，外界認為此舉是劍指中國。

綜合《法新社》、《印度時報》等媒體報導，這項為期10天的軍演將在印度北部地區舉行，涵蓋拉達克（Ladakh）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、查謨（Jammu）和克什米爾（Kashmir）以及旁遮普邦（Punjab）等地。

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在這次軍演中，印度空軍將出動「飆風」（Rafale）、「幻象2000」（Mirage 2000）和Su-30 MKI Trishul在內的所有主要戰機編隊，包括CH-47「契努克」（Chinooks）和「阿帕契」（Apache）在內的重型運輸機和直升機，以及印度空軍特種部隊Garud也將參與軍演。

印度空軍還開始啟動和移動其地對空防禦系統，包括阿卡什（Akash）防空飛彈系統，以因應任何可能發生的空中威脅。印度安全機構還啟動了反無人機系統，可以干擾小型無人機，並在必要時可用其他選項將侵入的無人機消滅。

這次G20新德里峰會，全球將有超過20名領導人參加，是印度近年來主辦的國際會議中全球領導人人數最多的一次。

中國外交部發言人4日宣布，中國將由國務院總理李強代表出席在新德里舉行的G20峰會，證實了中國國家主席習近平將缺席峰會的傳聞。

印度總理莫迪和習近平上今年8月在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會期間舉行了短暫的會晤，但未舉行雙邊會議。分析師認為，習近平不出席G20峰會，意味了印中關係持續處於緊繃狀態。

印度對中國的軍事擴張行動一直保持警戒，2國長達3500公里的邊界一直是雙方衝突的根源。中國上週公布新的「標準地圖」納入了印中2國之間有爭議的地區，包括接近2020年印中爆發衝突地點的領土，引發印度政府抨擊，導致雙方緊張局勢再度升高。

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