為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

G20峰會在即 印度大規模軍演劍指中國

印度將在9月9日至10日舉行20國集團（G20）峰會，印度空軍已進入高度戒備狀態，並從4日起至14日在與中國和巴基斯坦接壤的北部地區展開代號為「三叉戟」（Trishul）的大型軍演，外界認為此舉是劍指中國。（圖擷取自印度空軍）

印度將在9月9日至10日舉行20國集團（G20）峰會，印度空軍已進入高度戒備狀態，並從4日起至14日在與中國和巴基斯坦接壤的北部地區展開代號為「三叉戟」（Trishul）的大型軍演，外界認為此舉是劍指中國。（圖擷取自印度空軍）

2023/09/05 12:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕印度將在9月9日至10日舉行20國集團（G20）峰會，屆時全球所有主要領導人將齊聚首都新德里，印度空軍已進入高度戒備狀態，並從4日起至14日在與中國和巴基斯坦接壤的北部地區展開代號為「三叉戟」（Trishul）的大型軍演，外界認為此舉是劍指中國。

綜合《法新社》、《印度時報》等媒體報導，這項為期10天的軍演將在印度北部地區舉行，涵蓋拉達克（Ladakh）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、查謨（Jammu）和克什米爾（Kashmir）以及旁遮普邦（Punjab）等地。

在這次軍演中，印度空軍將出動「飆風」（Rafale）、「幻象2000」（Mirage 2000）和Su-30 MKI Trishul在內的所有主要戰機編隊，包括CH-47「契努克」（Chinooks）和「阿帕契」（Apache）在內的重型運輸機和直升機，以及印度空軍特種部隊Garud也將參與軍演。

印度空軍還開始啟動和移動其地對空防禦系統，包括阿卡什（Akash）防空飛彈系統，以因應任何可能發生的空中威脅。印度安全機構還啟動了反無人機系統，可以干擾小型無人機，並在必要時可用其他選項將侵入的無人機消滅。

這次G20新德里峰會，全球將有超過20名領導人參加，是印度近年來主辦的國際會議中全球領導人人數最多的一次。

中國外交部發言人4日宣布，中國將由國務院總理李強代表出席在新德里舉行的G20峰會，證實了中國國家主席習近平將缺席峰會的傳聞。

印度總理莫迪和習近平上今年8月在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會期間舉行了短暫的會晤，但未舉行雙邊會議。分析師認為，習近平不出席G20峰會，意味了印中關係持續處於緊繃狀態。

印度對中國的軍事擴張行動一直保持警戒，2國長達3500公里的邊界一直是雙方衝突的根源。中國上週公布新的「標準地圖」納入了印中2國之間有爭議的地區，包括接近2020年印中爆發衝突地點的領土，引發印度政府抨擊，導致雙方緊張局勢再度升高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「G減去習近平」 缺席G20峰會3主因
2023/09/05 07:39

「G減去習近平」 缺席G20峰會3主因
習近平不出席G20峰會 拜登：失望
2023/09/04 08:36

習近平不出席G20峰會 拜登：失望

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
泰擬10/1開放中國、印度遊客免簽
2023/09/03 21:45

泰擬10/1開放中國、印度遊客免簽
習近平可能首次缺席G20 APEC拜習會也恐生變
2023/09/02 13:12

習近平可能首次缺席G20 APEC拜習會也恐生變

統一台灣高息優選基金開募 掌握台股硬實力
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播