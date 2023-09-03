彩虹蒙塵！中國加強控管 LGBTQ族群夾縫中求生存

中國性少數族群的權益不斷被打壓，聲援活動時而可以舉行，但仍面臨當局嚴厲審查和監管。（歐新社）

2023/09/03 16:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕天后張惠妹今年在中國多個城市巡演，但歌單中少了歌頌性別多元的「彩虹」一曲，演出現場也被禁止出現「彩虹元素」，令中國歌迷大嘆可惜。事實上，中國近年對待性別多元愈發保守，尤其疫情爆發以來，LGBTQ族群更感受到來自警方檢查和網路審查的巨大壓力，但許多倡議組織仍找到應對壓迫、繼續推廣性別多元的方法。

香港《南華早報》3日報導，過去幾個月，在中國南部一個LGBTQ組織工作的吳翔（音譯）連續接到當地警方打來的電話，詢問他的行蹤。在一次電話中，警察直接道出他乘坐火車前往的城市，詢問他是否去那裡參加LGBTQ主題的活動。他解釋說，由於不允許他舉辦任何活動，所以他只是去度假。

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吳翔表示：「我們現在隨遇而安，沒什麼堅定的目標。我們會盡力而為」。事實上，吳翔對警方多年來的檢查和社交媒體審查早已習以為常，但他坦言，近幾個月來壓力一直增加，而且網路演算法的審查在疫情後更加精進。

上個月七夕期間，中國多個LGBTQ組織的微信帳戶在沒有任何特殊原因下被永久封禁，似乎是最新一波鎮壓行動，包括中國跨兄弟會（Trans Brotherhood China）、北京女同志中心（Beijing Lesbian Centre）和Trueself北京分部的帳戶等。Trueself為爭取LGBTQ人士朋友和家人支持的組織。

從事跨性別健康工作的李海（音譯）對此表示，「感覺他們（當局）只是想在情人節惹惱你」。

聯合國開發計畫署（UNDP）2016年調查顯示，中國LGBTQ人群超過7000萬，大多數隱藏自己的性向，僅5％公開出櫃。然而，中國沒有保護LGBTQ權利的法律，例如防止歧視或允許同性婚姻，甚至政府也未公開承認這個族群。

吳翔表示，近幾個月來，他和同事不被允許聯繫全國各地的分支機構和志工，辦活動變得困難，且網路審查也強化，導致警方輕而易舉截獲相關組織的活動海報或資訊，連LGBTQ縮寫和彩虹旗符號也不能出現在貼文中。

吳翔的工作僅限於線上分享會和熱線電話，實體活動幾乎不可能舉行。因此，他決定讓留下來的志工推展一些活動，有時必須發揮創意才能進行，「我們的微信帳號有時會在週五晚上發出文章，週日就刪除，因為審查機構一定是在週末休息」。

紀錄片製片人和活動志工劉玲玲也表示，她感受到2019年左右開始收緊規範，並在疫情期間達到頂峰，尤其是個人訊息的蒐集，「在中國，大多數組織選擇低調，例如使用外國使領館提供的空間」。

其中，「上海驕傲節」已在2020年停辦，但仍繼續在各地舉辦零星講座和活動。上個月，其官方臉書（Facebook）頁面也在阿姆斯特丹驕傲節和驕傲講座網路研討會上宣傳亞洲驕傲節。

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