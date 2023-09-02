南韓釜山澡堂大爆炸 2消防員被炸飛重傷、22人輕傷

南韓釜山市一間公共澡堂，昨（1）日下午驚傳發生爆炸起火事件，造成2名前往滅火的消防員重度燒燙傷，以及其他22人輕度燒燙傷。（圖擷取自@28ryuhyuk社群平台「X」）

2023/09/02 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山市一間公共澡堂，昨（1）日下午驚傳發生爆炸起火事件，造成2名前往滅火的消防員重度燒燙傷，以及其他22人輕度燒燙傷，輕傷者包括消防員、警察、地方官員和看熱鬧的居民等。當地消防局表示，澡堂當時並未開門營業，因此沒有造成更大的傷亡，目前初步研判是澡堂地下室燃料箱爆炸釀禍。

據《韓聯社》 報導，一間位於南韓釜山廣域市東區佐川洞埋築地村的公共澡堂，1日下午12點40分爆炸起火，警消人員立刻派人前往現場滅火，在經過約20分鐘後，原本從建築物竄出的濃煙幾近消失，同時也沒有火勢延燒至周遭建築的跡象，因此消防人員判定完成初步滅火工作。

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報導指出，正當東區廳長金震洪、警察、當地村莊統長、洞長以及其他公務員和湊熱鬧的居民們，以為消防人員已順利控制的火勢而靠近現場，不料就在下午2點時，突然發生二度爆炸，導致建築物牆壁倒塌，橘黃色的火焰瞬間從公共澡堂內部蔓延噴出，更造成包括警消、公務員和居民共24人受傷。

釜山消防局研判，起火爆炸的地點位於公共澡堂地下1樓，該處燃料箱所在的鍋爐室，然而直到火災發生近4小時後，澡堂內部溫度仍未下降，因此消防人員無法貿然進入該地點進行確認。釜山消防本部則在今（2）日公布最新數據，表示有2人重傷、22人輕傷，重傷者皆為消防員，輕傷者則包含消防員8人、警察3人、區廳公務員4人、附近居民7人。

1일 오후 부산 동구의 한 목욕탕에서 화재로 인한 폭발이 발생해 화염이 시민들을 덮치고 있다. 부산 동구청 제공



당초 부상자가 21명으로 집계됐으나 이날 오후 늦게 2명이 더 늘어 총 23명으로 늘었다. 중상자 2명, 경상자 21명이다. 부산소방본부는 얼굴 등 전신에 1~2도 화상을 입은 소방대원… pic.twitter.com/sPQLOh7UPw — Tesla can fly （@28ryuhyuk） September 1, 2023

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