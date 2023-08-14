韓恐嚇電郵猖獗 稱8/15光復節「炸首爾市政府」

恐嚇郵件稱已在首爾市政府大樓內多處安裝了炸彈，爆炸時間為8月15日下午3時34分。（彭博資料照）

2023/08/14 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方14日表示，首爾警察廳網路偵查隊已確認國內多間媒體收到恐嚇郵件，郵件稱將在15日南韓光復節當天，炸毀首爾市政府大樓。

據《韓聯社》報導，恐嚇郵件稱已在首爾市政府大樓內多處安裝了炸彈，爆炸時間為8月15日下午3時34分。郵件混用了英文、日文及韓文，以日本律師「唐澤貴洋」的名義發送，郵件標註了其所屬律所的地址和聯繫方式。

請繼續往下閱讀...

從恐嚇郵件中提及的人物、內容和郵件發送形式推斷，本次郵件發件人與早前威脅「殺害南韓最大在野黨、共同民主黨黨主席李在明」、聲稱「將炸毀首爾南山塔等多個設施」應為同一人。

近期，日本盜用律師和律所郵箱、發送釣魚郵件的犯罪猖獗。南韓警方已請求日本警視廳協助破案，並已啟動刑事司法合作程式。

8月7日，首爾市政府多名公務員收到炸彈恐嚇電子郵件。發件人聲稱，如在8月9日15時34分以前不殺掉李在明，將引爆在首爾市某圖書館內設置的定時炸彈。

9日，南韓112報案電話接獲消息，恐嚇郵件稱將炸毀國立中央博物館、日本駐韓大使館、首爾南山塔、日本人學校。警方發現，發件人、收件人、郵箱IP地址均與7日的恐嚇郵件均相同。

日本律師唐澤貴洋9日在社交平臺澄清，自己的名義遭人非法盜用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法