南韓網路殺人預告近200則警逮65人 大學生推出警示地圖

南韓自上週接連傳出隨機傷人事件以來，網路上也頻繁出現殺人預告，有民眾自行推出「殺人預告的警示地圖」，並期盼南韓社會能早日恢復平靜。（圖擷自Terrorless）

2023/08/08 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自上週接連傳出隨機傷人事件以來，網路上也頻繁出現殺人預告，據官方統計截至週一傍晚，網路發現多達194則「殺人預告」PO文，並有65名發文者被逮，且其中有過半（34人）都是未成年的青少年。針對此情況，也有民眾自行推出「殺人預告的警示地圖」，並期盼南韓社會能早日恢復平靜。

據《韓聯社》報導，國家調查辦公室指出，自上月21日在首爾地鐵站發生隨機傷人事件以來，截至本週一傍晚6點，網路上已發現多達194則「殺人預告」PO文，目前警方已逮捕65名犯罪嫌疑人，且其中有34人士未成年的青少年，其中包含不少「免受刑事處罰」的14歲以下兒童。

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報導指自上週四（3日）在京畿道城南市盆唐區發生歹徒駕車衝撞行人並下車隨機砍殺事件以來，網路威脅訊息激增，警方為加強安全防範，已部署超過1.2萬名警力在人口稠密地區巡邏，並請求教育部等有關部門為預防犯罪提供協助，加強對學生的管理，防止兒童捲入此類犯罪。據指自4日至6日間，警方攔查了442名行跡可疑的民眾，其中大多數人被發現持有武器或非法毒品，並有14人因涉嫌恐嚇被立案調查。

針對近期頻傳隨機攻擊事件、網路殺人預告，韓媒報導指出，也有由4名大學生組成的網路服務公司「01ab」，在6日推出名為「Terrorless」的殺人預告警示地圖服務，將網路預告進行攻擊的地點透過地圖進行標示，該網站除可查看詳細預告內容，也有列出警方處理進度，以不同顏色標示預告者是否已被捕、是否已發生，或為虛假預告等。

推出預告地圖的「01ab」表示，在攻擊事件發生後網路上不斷出現類似的犯罪預告文章，為此他們開發這項服務，並強調目標是希望「Terrorless」的服務能盡早結束，期盼南韓社會能早日恢復平靜。

南韓近期頻傳隨機傷人事件，網路上也頻繁出現殺人預告，網路威脅訊息激增，警方為加強安全防範，已部署超過1.2萬名警力在人口稠密地區巡邏，並請求教育部等有關部門為預防犯罪提供協助。（歐新社）

南韓近期頻傳隨機傷人事件，網路上也頻繁出現殺人預告，有大學生自行推出「殺人預告的警示地圖」，該網站可查看詳細預告內容及警方處理進度等。（圖擷自Terrorless）

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