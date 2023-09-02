新加坡12年來首次投票選總統！前國務資政尚達曼獲7成選票當選

66歲的新加坡前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）以7成得票率當選新加坡第九任總統。（歐新社）

2023/09/02 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡總統大選於2日凌晨正式宣布計票結果，66歲的新加坡前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）以7成得票率當選該國第九任總統，將在9月14日宣誓就職，這也是時隔12年，星國選民再度投票選出總統。新加坡總理李顯龍也致電恭賀，向尚達曼保證，政府將與他全力合作。

綜合外媒報導，新加坡選舉官陳明銳週六（2日）凌晨0時21分宣布計票結果，尚達曼拿到174萬6427張選票，得票率70.40%，新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松取得39萬41票，得票率15.72%，職總英康保險合作社前總裁陳欽亮34萬4292票，得票率13.88%。這次選舉總票數為248萬760張，廢票有5萬152張。

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週五（1日）晚間抽樣計票揭曉後，尚達曼在擠滿支持者的達曼裕廊巴剎和熟食中心受訪，他表示，這是對未來的一次信任投票，他將不辜負新加坡人民的信任，尊重所有新加坡人的觀點，包括那些沒有投票給他的人，讓大家攜手前進、相互支持。

新加坡政府由國會多數黨組成的內閣負責運作，黨領袖為總理。總統主要職責為儀式性事務，也擔綱管控國家儲備金重任，以及在特定事務上擁有同意與否決權，例如可無視總理允許反貪腐調查。

自1993年起，新加坡總統由全民直選產生，候選人須為無黨身分，任期6年；另須有擔任高階公職或淨資產至少3.7億美元的企業執行長經歷。超過270萬的新加坡合格選民有投票義務，無正當理由缺席者恐被從選民清冊中剔除，因此投票率通常超過90％。

目前僅2次透過投票選出新加坡總統，其他3屆都由唯一一名合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。新加坡選民上次透過投票選出總統已是2011年。

尚達曼當選新加坡第九任總統。（路透）

尚達曼接受群眾歡迎。（路透）

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