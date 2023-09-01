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普里格津生前短片曝光！笑談近況稱：一切都很好

短片中，普里格津身上的迷彩服、帽子、右手配戴的手錶，均與8月21日發布的另支影片相符。（路透）

短片中，普里格津身上的迷彩服、帽子、右手配戴的手錶，均與8月21日發布的另支影片相符。（路透）

2023/09/01 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前驚傳墜機離世，生前錄製的1部短片，近日首度對外曝光。距意外發生僅數天前，普里格津透露自己身處非洲，並親自回應健康狀況、安全疑慮等議題。

據《路透》報導，普里格津在俄國Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）發布的短片中表示：「我想告訴那些正討論我過得如何、關心我是否還活著的人們，現在是週末，2023年8月下旬，我人在非洲。」

短片中，普里格津揮了揮手補充：「人們整天討論消滅我、討論我的私生活、討論我賺了多少錢等等。作為回應，一切都很好。」

該片在1輛行駛的汽車中拍攝，目前無法證實短片拍攝的位置或日期。但普里格津身上的迷彩服、帽子及右手配戴的手錶，均與8月21日發布的另支影片相符。

此外，普里格津數次提及「週末」，暗示短片是在8月19或20日拍攝，距離他和其他瓦格納高層人物23日在莫斯科北部死於空難，僅3至4天。

透過短片，可見普里格津相當清楚其生命所面臨的風險。儘管瓦格納部隊在俄烏戰爭中屢建戰功，但過程中普里格津與俄羅斯國防部摩擦不斷，導致他在6月下旬發動了短暫的政變行動。

克里姆林宮矢口否認總統普廷為報復普里格津、製造空難的說法，稱其為「絕對的謊言」。普里格津8月29日已在家鄉聖彼得堡（St. Petersburg）的波羅霍夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery）下葬。

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