普里格津生前短片曝光！笑談近況稱：一切都很好

2023/09/01 07:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)日前驚傳墜機離世,生前錄製的1部短片,近日首度對外曝光。距意外發生僅數天前,普里格津透露自己身處非洲,並親自回應健康狀況、安全疑慮等議題。

據《路透》報導,普里格津在俄國Telegram頻道「灰區」(Grey Zone)發布的短片中表示:「我想告訴那些正討論我過得如何、關心我是否還活著的人們,現在是週末,2023年8月下旬,我人在非洲。」

短片中,普里格津揮了揮手補充:「人們整天討論消滅我、討論我的私生活、討論我賺了多少錢等等。作為回應,一切都很好。」

該片在1輛行駛的汽車中拍攝,目前無法證實短片拍攝的位置或日期。但普里格津身上的迷彩服、帽子及右手配戴的手錶,均與8月21日發布的另支影片相符。

此外,普里格津數次提及「週末」,暗示短片是在8月19或20日拍攝,距離他和其他瓦格納高層人物23日在莫斯科北部死於空難,僅3至4天。

透過短片,可見普里格津相當清楚其生命所面臨的風險。儘管瓦格納部隊在俄烏戰爭中屢建戰功,但過程中普里格津與俄羅斯國防部摩擦不斷,導致他在6月下旬發動了短暫的政變行動。

克里姆林宮矢口否認總統普廷為報復普里格津、製造空難的說法,稱其為「絕對的謊言」。普里格津8月29日已在家鄉聖彼得堡(St. Petersburg)的波羅霍夫斯科耶公墓(Porokhovskoye cemetery)下葬。

A newly released video of Yevgeny Prigozhin published by the Grey Zone Telegram channel, linked to his Wagner Group, purports to show him in Africa days before his death, addressing speculation about his wellbeing and possible threats to his security https://t.co/padjJydvy5 pic.twitter.com/tRht6Lnwg2