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有內幕？ 普里格津墜機事件 俄拒絕按國際規則調查

上週1架由巴西航空工業公司研製的私人飛機「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）在莫斯科北部墜毀。圖為同型飛機。（路透資料照）

上週1架由巴西航空工業公司研製的私人飛機「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）在莫斯科北部墜毀。圖為同型飛機。（路透資料照）

2023/08/30 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕巴西航空事故調查與預防中心（CENIPA）29日表示，俄羅斯政府已向其發出通知，稱「目前不會依照國際規則調查巴西航空工業公司（Embraer）飛機墜毀事件，該事件導致傭兵組織首腦普里格津死亡」。

根據《路透》報導，上週1架由巴西航空工業公司研製的私人飛機「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）在莫斯科北部墜毀，機上10人全數罹難，當中包括「瓦格納集團」首腦普里格津、副手烏特金（Dmitry Utkin）等高層，及集團2名高級軍官和4名隨扈。

普里格津今年6月曾率軍發動政變，一度進逼俄國首都莫斯科；叛變對俄國總統普廷的統治構成威脅，無疑是1999年其上台以來遭遇的最大挑戰。

CENIPA表示，為提升航空安全，若俄國政府提出邀請、且按照國際規則進行，該中心將加入由俄方主導的調查行動。

儘管俄羅斯當局沒有義務邀請CENIPA加入調查，但數名資深調查人員卻認為俄國「應該這樣做」；由於失事飛機擁有良好安全記錄，導致美國和其他西方國家懷疑克里姆林宮是8月23日墜機事件的幕後元兇。克里姆林宮矢口否認製造空難。

國際民航組織（ICAO）表示，因失事飛機從莫斯科出發、目的地為聖彼得堡，屬國內航班，因此不受該組織發布之附約《Annex 13》中「航空器失事及意外調查」規則約束。

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