膨風？顧客不爽「照片比實品大35％」 美漢堡王面臨集體訴訟

顧客尋求集體訴訟，指控美國漢堡王將其產品描繪成比實際還大的圖像，誤導顧客。（法新社檔案照）

2023/08/30 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕你是否有過經驗，廣告中的速食看起來豐盛美味，實際買到時卻覺得尺寸縮水？美國漢堡王就面臨顧客指控，被指用虛假和誤導性廣告來銷售漢堡和其他產品，美漢堡王請求法院駁回此案，但被法院拒絕，法官並要求漢堡王必須針對菜單上對漢堡的描述誤導顧客、構成違約的指控進行辯護。

綜合外媒報導，原告顧客正在研擬集體訴訟，他們指責漢堡王在描繪漢堡時所用的成分「溢出了麵包」，使漢堡看起來比該店裡提供的漢堡大了35%，肉量則是兩倍，讓漢堡看起來比實際尺寸更大，欺騙飢餓的顧客，要求漢堡王賠償所有因誇大菜單而受騙購買的金錢損失，所需賠償的確切金額尚未公布。

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根據該公司的網站，漢堡王華堡是用4分之1磅美味火焰烤牛肉製成，上面撒上泡菜、番茄醬、新鮮的番茄、脆生菜和洋蔥等。

美國邁阿密地區法官奧特曼（Roy Altman）表示，漢堡王必須針對其在店內菜單板上對漢堡的描述誤導理性顧客、構成違約的指控進行辯護，並允許客戶提出索賠。奧特曼表示，公眾輿論會產生影響，將由陪審員告訴我們合理人士的想法。法官裁定允許客戶提出基於疏忽和不當得利的索賠，但不允許基於電視和在線廣告的索賠。

漢堡王則反駁，廣告不需要提供看起來「與圖片一模一樣」的漢堡，理性的消費者在觀看食品廣告時就知道這一點。漢堡王週二在聲明中表示，原告的主張錯誤，「我們廣告中描繪的火焰烤牛肉餅與為全國客人提供的數百萬個華堡三明治中使用的肉餅相同。」稍早雙方曾調解，但沒有成功和解。

無獨有偶，麥當勞和溫蒂漢堡也於紐約布魯克林聯邦法院針對類似訴訟進行辯護。

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