普里格津墜機亡 當地村民：先聽見爆炸聲響才看到飛機墜毀

針對23日普里格津私人飛機墜毀事故，當地村民表示，飛機落地前，先是聽到了一聲類似爆炸的聲響，然後才看到飛機墜毀地面。（法新社）

2023/08/24 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機，23日傳出墜毀消息，機上10人全數罹難，乘客名單包含俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津及其他高層，目前外界仍不清楚墜機原因，但當地村民表示，飛機落地前，先是聽到了一聲類似爆炸的聲響，然後才看到飛機墜毀地面。

根據《路透》報導，普里格津疑似於23日墜機事故中身亡，24日稍早《路透》記者於事故現場看見處理人員以黑色裹屍袋運走遺體，針對事發當下的情景，一名72歲的當地居民斯特佩諾克（Vitaly Stepenok）向《路透》表示，「我聽到了一聲爆炸，或說是巨響，通常如果是地面發生爆炸，你會聽到回音，不過這次只是一聲巨響而已，接著抬頭就看到白煙」。

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特佩諾克邊說邊用手比劃，指飛機的機翼朝某個方向飛去，與機身分開，靠著剩下的一側機翼失控滑行墜毀，不是俯衝直墜地面，針對那聲「巨響」，另外一位受訪者指出，「我只能這麼說，我聽到的不是雷聲，很明確是金屬爆炸的聲響」，俄羅斯調查人員現在正對整起事故進行調查中，傳有匿名人士向俄羅斯媒體表示，該架飛機是被一枚或多枚地對空飛彈所擊落，但《路透》無法證實此說法。

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