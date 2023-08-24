報仇？ 傳瓦格納傭兵正往俄羅斯方向推進 白俄羅斯急派部隊阻擋

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日傳出墜機身亡，傳瓦格納集團傭兵正在組織車隊往俄羅斯方向推進，圖為普里格津。（法新社）

2023/08/24 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日傳出墜機身亡，領導階層團滅，俄國總統普廷被外界懷疑是幕後黑手，烏克蘭真理報今引述烏國情報機構與白俄羅斯軍事監測組「Belarusian Hajun」兩方消息指，瓦格納集團傭兵正在組織車隊離開白俄羅斯，前往俄羅斯，而白俄羅斯安全部門則派出部隊試圖阻止瓦格納集團車隊出境。

根據烏媒《烏克蘭真理報》報導，白俄羅斯軍事監測組「Belarusian Hajun」消息透露，隨普里格津墜機身亡消息傳出後，瓦格納集團傭兵開始動員車隊，從白俄羅斯駛往俄羅斯，烏克蘭國家抗敵中心（National Resistance Center）亦證實這項消息。

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烏克蘭國家抗敵中心指出，瓦格納集團於23日晚間已將部分駐紮在白俄羅斯的營地關閉，目前正在前往俄羅斯的路上，白俄羅斯方面則趕緊出動安全部隊，試圖阻止瓦格納集團回到俄羅斯，「Belarusian Hajun」還發布消息稱，瓦格納傭兵營地所在的采爾村（Tsel）附近已出現網路嚴重中斷的狀況。

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