為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

報仇？ 傳瓦格納傭兵正往俄羅斯方向推進 白俄羅斯急派部隊阻擋

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日傳出墜機身亡，傳瓦格納集團傭兵正在組織車隊往俄羅斯方向推進，圖為普里格津。（法新社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日傳出墜機身亡，傳瓦格納集團傭兵正在組織車隊往俄羅斯方向推進，圖為普里格津。（法新社）

2023/08/24 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日傳出墜機身亡，領導階層團滅，俄國總統普廷被外界懷疑是幕後黑手，烏克蘭真理報今引述烏國情報機構與白俄羅斯軍事監測組「Belarusian Hajun」兩方消息指，瓦格納集團傭兵正在組織車隊離開白俄羅斯，前往俄羅斯，而白俄羅斯安全部門則派出部隊試圖阻止瓦格納集團車隊出境。

根據烏媒《烏克蘭真理報》報導，白俄羅斯軍事監測組「Belarusian Hajun」消息透露，隨普里格津墜機身亡消息傳出後，瓦格納集團傭兵開始動員車隊，從白俄羅斯駛往俄羅斯，烏克蘭國家抗敵中心（National Resistance Center）亦證實這項消息。

烏克蘭國家抗敵中心指出，瓦格納集團於23日晚間已將部分駐紮在白俄羅斯的營地關閉，目前正在前往俄羅斯的路上，白俄羅斯方面則趕緊出動安全部隊，試圖阻止瓦格納集團回到俄羅斯，「Belarusian Hajun」還發布消息稱，瓦格納傭兵營地所在的采爾村（Tsel）附近已出現網路嚴重中斷的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瓦格納領導階層墜機團滅 俄羅斯不排除接掌傭兵集團
2023/08/24 11:40

瓦格納領導階層墜機團滅 俄羅斯不排除接掌傭兵集團
瓦格納首腦墜機影片曝光！起飛半小時後失事
2023/08/24 09:02

瓦格納首腦墜機影片曝光！起飛半小時後失事

後升息時代必備基金
背叛的下場？瓦格納頭子座機疑遭擊落墜毀
2023/08/24 05:58

背叛的下場？瓦格納頭子座機疑遭擊落墜毀
英國防部：瓦格納集團或將由白俄接手供養
2023/08/14 05:58

英國防部：瓦格納集團或將由白俄接手供養

高雄財政局「拒私菸酒嘉年華」要來囉！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播