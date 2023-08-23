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恐怖纜車！故障懸空15小時 巴基斯坦8名師生終於脫困

受困纜車的年輕學生在獲救後接受急救。（美聯社）

受困纜車的年輕學生在獲救後接受急救。（美聯社）

2023/08/23 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦山區22日白天驚傳纜車纜索斷裂事故，共8名乘客受困半空中達15小時。所幸經過軍警、救援單位通力合作，7名青少年、1名成年男性已全部獲救。

據《路透》報導，22日早上7時，纜車在距離地面約274公尺處發生故障，其中1條纜索應聲斷裂，只剩下另條纜索勉強懸吊著纜車。巴基斯坦軍方發出聲明表示：「這是一次獨特的救援行動，需要大量技術。」

巴基斯坦官員表示，7名年輕學生、1名教師困在這輛纜車中，他們正打算前往巴塔格蘭（Battagram）山區的1間學校。巴塔格蘭位於該國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以北約200公里處。

當局先是派出直升機進行營救，在纜車懸盪空中將近12小時後，救下2名青少年。但隨著夜幕降臨，直升機被迫返回基地。天黑後，現場架起探照燈，幫助救援小隊自地面持續展開營救。

救援行動在夜色中畫下句點。巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）在社群平台X（前身為 Twitter）發文表示：「所有人都成功且安全獲救。軍方、救援部門和當地民眾合作無間，完成這項偉大的工作。」

巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省一輛纜車纜繩突然斷裂，共8人受困高空。（圖翻攝自推特）

巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省一輛纜車纜繩突然斷裂，共8人受困高空。（圖翻攝自推特）

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