巴基斯坦山區纜車纜繩突斷裂 8師生上學困數百公尺高空

巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省一輛纜車纜繩突然斷裂，共8人受困高空，當局已派出直升機營救。（圖翻攝自推特）

2023/08/22 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）今天（22日）驚傳高空受困事故，一群師生搭乘纜車去學校的途中，纜繩突然斷裂，據悉共有8人被困900英尺高（約274公尺）的空中，目前還在等待救援中。

綜合外媒報導，事發於開伯爾-普赫圖赫瓦省巴塔格拉姆市（Battagram）一偏遠山區，通過兩條電纜運行的纜車是當地居民出行常用的交通工具。週二上午7點左右（台灣時間22日上午10點）左右，6名孩童和2名教師搭乘纜車前往山區學校的途中，其中一條電纜線突然斷裂，僅剩一根纜線吊住纜車車廂，一行8人就這樣被受困900英尺高空，也有消息指稱是1200英尺（約365公尺）高空。

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巴基斯坦國家災害管理局表示，纜車出事後，相關單位在嘗試修復故障失敗後，便派出2架軍用直升機進行救援行動，一架偵察直升機到達現場確認受困者狀況，另一架更大的直升機執行營救作業。由於事發地點有強風，加上直升機旋翼槳葉有破壞僅剩纜線的風險，救援任務相當複雜。

巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）對此事表達擔憂，正密切關注救援進度。

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