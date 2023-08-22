為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴基斯坦山區纜車纜繩突斷裂 8師生上學困數百公尺高空

巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省一輛纜車纜繩突然斷裂，共8人受困高空，當局已派出直升機營救。（圖翻攝自推特）

巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省一輛纜車纜繩突然斷裂，共8人受困高空，當局已派出直升機營救。（圖翻攝自推特）

2023/08/22 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）今天（22日）驚傳高空受困事故，一群師生搭乘纜車去學校的途中，纜繩突然斷裂，據悉共有8人被困900英尺高（約274公尺）的空中，目前還在等待救援中。

綜合外媒報導，事發於開伯爾-普赫圖赫瓦省巴塔格拉姆市（Battagram）一偏遠山區，通過兩條電纜運行的纜車是當地居民出行常用的交通工具。週二上午7點左右（台灣時間22日上午10點）左右，6名孩童和2名教師搭乘纜車前往山區學校的途中，其中一條電纜線突然斷裂，僅剩一根纜線吊住纜車車廂，一行8人就這樣被受困900英尺高空，也有消息指稱是1200英尺（約365公尺）高空。

巴基斯坦國家災害管理局表示，纜車出事後，相關單位在嘗試修復故障失敗後，便派出2架軍用直升機進行救援行動，一架偵察直升機到達現場確認受困者狀況，另一架更大的直升機執行營救作業。由於事發地點有強風，加上直升機旋翼槳葉有破壞僅剩纜線的風險，救援任務相當複雜。

巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）對此事表達擔憂，正密切關注救援進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印度爆洋蔥危機！徵收40％出口關稅
2023/08/21 07:19

印度爆洋蔥危機！徵收40％出口關稅
巴基斯坦巴士撞車後起火 釀18死13傷
2023/08/20 14:23

巴基斯坦巴士撞車後起火 釀18死13傷

小港擁溼地公園 低公設比電梯華廈夯
新北公車轉彎未停等禮讓 行人走在斑馬線遭輾斃
2023/08/19 14:00

新北公車轉彎未停等禮讓 行人走在斑馬線遭輾斃
廬山溫泉15人受困！疏濬怪手秒變「渡輪」 霸氣助渡溪
2023/08/09 19:09

廬山溫泉15人受困！疏濬怪手秒變「渡輪」 霸氣助渡溪

山道猴子爆紅！網友讚嘆白皙皮膚
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播