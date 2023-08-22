韋伯太空望遠鏡發布「環狀星雲」絕美新照 揭露前所未有細節

韋伯太空望遠鏡近紅外線相機（NIRCam）所拍下的環狀星雲照。（圖擷自webbtelescope.org）

2023/08/22 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）日前拍下夜空最著名天體景觀之一、位於北半球天琴座的「環狀星雲」（Ring Nebula）的影像，現又釋出由韋伯望遠鏡中紅外成像-光譜儀（MIRI）所拍攝的影像，揭露「環狀星雲」更多的細節。

綜合媒體報導，韋伯太空望遠鏡再度公布最新的「環狀星雲」照，中紅外成像-光譜儀（MIRI）所拍下的「環狀星雲」新照，這批新照片擁有前所未有的空間解析度和光譜敏感度，英國卡迪夫大學的羅傑·韋森（Roger Wesson）表示：「當第一次看到這些圖像時，我們被其中的大量細節給震驚到了。」

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「環狀星雲」位於北半球天琴座，距離地球約2600光年，為處於生命末期的恆星影像。在這段時期，死亡中的恆星將自己的外層排出至太空中，形成持續擴散且色彩繽紛的繁複外層。

韋伯太空望遠鏡新照顯示，在明亮的光環之外，有著奇怪的「尖峰」向中心恆星以外的地方發散，這些「尖峰」在紅外線中很突出，但在哈伯望遠鏡中只能非常微弱地顯示。

另外專家驚訝發現，星雲環外部區域有著同心特徵的特殊細節，大約10個同心圓弧位於主環外緣之外；韋森表示，當一顆恆星演化成環狀星雲時，「據我們所知，沒有一個過程有這樣的時間段」，這些環表明該系統中一定有一顆伴星，其軌道與中心恆星的距離就像冥王星與太陽的距離一樣遠，這是以前望遠鏡所未能拍到的細節。

韋森認為，當垂死的恆星擺脫大氣層時，伴星塑造了流出物並雕刻了它，以前的望遠鏡沒有足夠的靈敏度和解析度來揭示這種微妙的效應，「那麼球形恆星是如何形成像環形星雲這樣結構複雜的星雲呢？來自雙星伴侶的一點幫助很可能是答案的一部分。」

韋伯太空望遠鏡紅外成像-光譜儀（MIRI）所拍下的環狀星雲照。（圖擷自webbtelescope.org）

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