中國海關查驗心形毛皮鑰匙圈 竟是「睪丸」 網：看的我蛋疼

近日，中國海關在查驗入境快件時，竟發現數個「袋鼠睾丸鑰匙圈」，但根據中國法規，此類產品禁止入境。（圖擷取自微博）

2023/08/21 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國佛山海關駐順德辦事處海關關員，近日在入境快件中發現數個心形毛皮物品，經查驗後發現這竟然是「袋鼠睾丸鑰匙圈」，在網路上引起網友熱議，而旅客入境台灣若攜帶此類的產品，也應遵守動植物防疫檢疫署等規定，以免受罰。

綜合媒體報導，近日中國佛山海關駐順德辦事處海關關員，在對入境快件進行開箱查驗時，發現有袋物品裡有數個鑰匙圈，且末端有類似心形的物品，表面還覆蓋一層濃密的動物毛皮。

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經過查驗後核實，確認這批物品竟然是掛有袋鼠睪丸工藝品的鑰匙圈。但根據中國法令規定，袋鼠睾丸屬於皮張、原毛類製品，是禁止攜帶、寄遞入境的動物產品。

消息曝光後，有網友說明袋鼠睾丸鑰匙圈是澳洲當地的熱門伴手禮，但也有許多網友紛紛表示，「有至少十隻袋鼠當了太監」、「什麼重口味掛這玩一兒」、「看的我蛋疼」、「味道騷到不得了」。

對於旅客入境時攜帶動植物或其他產品，台灣財政部關務署規定，需於行前事先向農業部動植物防疫檢疫署洽詢相關檢疫規定，並於入境時向海關或農業部動植物防疫檢疫署申請檢疫，以免受罰。

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