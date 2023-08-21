為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國海關查驗心形毛皮鑰匙圈 竟是「睪丸」 網：看的我蛋疼

近日，中國海關在查驗入境快件時，竟發現數個「袋鼠睾丸鑰匙圈」，但根據中國法規，此類產品禁止入境。（圖擷取自微博）

近日，中國海關在查驗入境快件時，竟發現數個「袋鼠睾丸鑰匙圈」，但根據中國法規，此類產品禁止入境。（圖擷取自微博）

2023/08/21 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國佛山海關駐順德辦事處海關關員，近日在入境快件中發現數個心形毛皮物品，經查驗後發現這竟然是「袋鼠睾丸鑰匙圈」，在網路上引起網友熱議，而旅客入境台灣若攜帶此類的產品，也應遵守動植物防疫檢疫署等規定，以免受罰。

綜合媒體報導，近日中國佛山海關駐順德辦事處海關關員，在對入境快件進行開箱查驗時，發現有袋物品裡有數個鑰匙圈，且末端有類似心形的物品，表面還覆蓋一層濃密的動物毛皮。

經過查驗後核實，確認這批物品竟然是掛有袋鼠睪丸工藝品的鑰匙圈。但根據中國法令規定，袋鼠睾丸屬於皮張、原毛類製品，是禁止攜帶、寄遞入境的動物產品。

消息曝光後，有網友說明袋鼠睾丸鑰匙圈是澳洲當地的熱門伴手禮，但也有許多網友紛紛表示，「有至少十隻袋鼠當了太監」、「什麼重口味掛這玩一兒」、「看的我蛋疼」、「味道騷到不得了」。

對於旅客入境時攜帶動植物或其他產品，台灣財政部關務署規定，需於行前事先向農業部動植物防疫檢疫署洽詢相關檢疫規定，並於入境時向海關或農業部動植物防疫檢疫署申請檢疫，以免受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
俄報復英制裁 禁國際刑事法院檢察官卡林汗等入境
2023/08/19 03:54

俄報復英制裁 禁國際刑事法院檢察官卡林汗等入境

中國民警懷疑旅客有「雙重身分」 查驗後真相曝光超意外！
2023/08/15 22:44

中國民警懷疑旅客有「雙重身分」 查驗後真相曝光超意外！

聯邦銀行贊助油畫藝術 總獎金240萬
遊中國又貴又麻煩 上海入境旅客大減6成
2023/08/12 12:40

遊中國又貴又麻煩 上海入境旅客大減6成
「什麼鬼東西」！外婆的鑰匙圈太有個性 網友也嚇壞
2020/03/03 00:25

「什麼鬼東西」！外婆的鑰匙圈太有個性 網友也嚇壞

高雄小港CP值最強24%低公設成家全3房
隨時隨地想捏就捏！ 貓奴必備款「肉球鑰匙圈」
2018/07/20 13:27

隨時隨地想捏就捏！ 貓奴必備款「肉球鑰匙圈」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播