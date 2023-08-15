為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

罹難者近百人 茂宜島野火成美國史上第5大致命火災

茂宜島上最大聚落拉海納幾乎付之一炬，茂宜島成為美國史上第5大致命火災。（美聯社）

茂宜島上最大聚落拉海納幾乎付之一炬，茂宜島成為美國史上第5大致命火災。（美聯社）

2023/08/15 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）8日發生大規模山林野火，茂宜島上最大聚落拉海納（Lahaina）幾乎付之一炬，截至14日為止已確定有99人罹難。美國廣播公司《ABC News》報導指出，茂宜島野火成為美國史上第5致命火災。

根據《ABC News》報導，美國歷史上最致命的火災發生於1871年10月8日的威斯康辛州派什提戈大火（Peshtigo fire），受災範圍在威州多爾半島、密西根上半島南部，威州派什提戈鎮是這場大火受災最嚴重區域。報導指出，派什提戈大火共造成1547人死亡。

1918年10月，明尼蘇達州克洛凱大火（Cloquet Fire）造成453人死亡；1894年9月，明尼蘇達州辛克力鎮森林大火（Great Hinckley Fire）造成418人死亡；1894年9月，密西根州下半島「拇指地區」發生森林大火（Thumb Fire），造成282人死亡。

除了茂宜島野火以外，發生時間最近的則是2018年加州「坎普野火」（Camp Fire），當時造成85人死亡。

茂宜島野火截至14日為止已有99人罹難。（美聯社）

茂宜島野火截至14日為止已有99人罹難。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
茂宜島野火大量旅客困機場 前機師挺身駕機載330人逃離
2023/08/15 11:15

茂宜島野火大量旅客困機場 前機師挺身駕機載330人逃離
俄羅斯加油站起火後爆炸 至少25死66傷
2023/08/15 09:10

俄羅斯加油站起火後爆炸 至少25死66傷

孫藝珍回歸！仙女玻尿酸綻放優雅輪廓
夏威夷野火已99死 州長：死亡人數可能翻倍
2023/08/15 07:40

夏威夷野火已99死 州長：死亡人數可能翻倍
夏威夷野火已96死 州長：每天恐尋獲10至20罹難者
2023/08/15 04:12

夏威夷野火已96死 州長：每天恐尋獲10至20罹難者

統一台灣高息優選基金 9/4熱烈募集
夏威夷野火增至96死 歐巴馬及歐普拉助賑災
2023/08/15 00:09

夏威夷野火增至96死 歐巴馬及歐普拉助賑災
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播