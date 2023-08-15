罹難者近百人 茂宜島野火成美國史上第5大致命火災

茂宜島上最大聚落拉海納幾乎付之一炬，茂宜島成為美國史上第5大致命火災。（美聯社）

2023/08/15 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）8日發生大規模山林野火，茂宜島上最大聚落拉海納（Lahaina）幾乎付之一炬，截至14日為止已確定有99人罹難。美國廣播公司《ABC News》報導指出，茂宜島野火成為美國史上第5致命火災。

根據《ABC News》報導，美國歷史上最致命的火災發生於1871年10月8日的威斯康辛州派什提戈大火（Peshtigo fire），受災範圍在威州多爾半島、密西根上半島南部，威州派什提戈鎮是這場大火受災最嚴重區域。報導指出，派什提戈大火共造成1547人死亡。

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1918年10月，明尼蘇達州克洛凱大火（Cloquet Fire）造成453人死亡；1894年9月，明尼蘇達州辛克力鎮森林大火（Great Hinckley Fire）造成418人死亡；1894年9月，密西根州下半島「拇指地區」發生森林大火（Thumb Fire），造成282人死亡。

除了茂宜島野火以外，發生時間最近的則是2018年加州「坎普野火」（Camp Fire），當時造成85人死亡。

茂宜島野火截至14日為止已有99人罹難。（美聯社）

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