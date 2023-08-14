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LA商場又被搶！50蒙面暴徒洗劫逾300萬元商品 驚悚畫面曝

美國洛杉磯一間購物中心12日遭約50名蒙面暴徒進行大規模行搶。（圖擷取自推特）

美國洛杉磯一間購物中心12日遭約50名蒙面暴徒進行大規模行搶。（圖擷取自推特）

2023/08/14 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯一間購物中心近日再次成為劫匪目標，約50名蒙面暴徒12日下午闖入知名百貨公司諾德斯特龍（Nordstrom）大規模行搶，掠奪價格昂貴的包包與服飾，估計損失高達10萬美元（約新台幣319萬元）。不到一週前，洛杉磯郡剛發生YSL門市被洗劫案。

綜合外媒報導，美國洛杉磯12日下午約4時，近50名蒙面人衝入購物中心「Topanga Mall」的高價時尚品牌百貨公司Nordstrom，目標似乎是義大利精品品牌Bottega Veneta。根據影片顯示，一群暴徒在商品陳列區橫衝直撞，砸破櫃台並將貨架推翻，手裡拿著袋子，盡可能地掠奪各種商品，店員只能無力目睹這場肆意搶劫。

警方表示，這些劫匪在奪走約6萬至10萬美元（約新台幣191萬至319萬元）的商品後，逃脫現場，這群犯罪分子駕駛著BMW和Lexus等多輛汽車。

在這起搶劫過程中，甚至有一名保全被噴防狼噴霧攻擊，因為這種噴霧可能對眼睛和呼吸道造成嚴重傷害，所以醫護人員迅速進行治療。洛杉磯警方則強調，將竭盡所能追捕犯罪嫌疑人並以刑事罪名起訴。

令人擔憂的是，此次的搶劫並非孤立事件。僅不到5天前，洛杉磯郡格倫代爾市（Glendale）的一間法國品牌YSL門市也遭到約30人的集體洗劫，被搶走約30萬美元（約新台幣958萬元）的精品。兩起事件幾乎相似，但警方尚未確定是否有相同的背後策劃者。

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