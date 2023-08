LA商場又被搶！50蒙面暴徒洗劫逾300萬元商品 驚悚畫面曝

2023/08/14 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯一間購物中心近日再次成為劫匪目標,約50名蒙面暴徒12日下午闖入知名百貨公司諾德斯特龍(Nordstrom)大規模行搶,掠奪價格昂貴的包包與服飾,估計損失高達10萬美元(約新台幣319萬元)。不到一週前,洛杉磯郡剛發生YSL門市被洗劫案。

綜合外媒報導,美國洛杉磯12日下午約4時,近50名蒙面人衝入購物中心「Topanga Mall」的高價時尚品牌百貨公司Nordstrom,目標似乎是義大利精品品牌Bottega Veneta。根據影片顯示,一群暴徒在商品陳列區橫衝直撞,砸破櫃台並將貨架推翻,手裡拿著袋子,盡可能地掠奪各種商品,店員只能無力目睹這場肆意搶劫。

警方表示,這些劫匪在奪走約6萬至10萬美元(約新台幣191萬至319萬元)的商品後,逃脫現場,這群犯罪分子駕駛著BMW和Lexus等多輛汽車。

在這起搶劫過程中,甚至有一名保全被噴防狼噴霧攻擊,因為這種噴霧可能對眼睛和呼吸道造成嚴重傷害,所以醫護人員迅速進行治療。洛杉磯警方則強調,將竭盡所能追捕犯罪嫌疑人並以刑事罪名起訴。

令人擔憂的是,此次的搶劫並非孤立事件。僅不到5天前,洛杉磯郡格倫代爾市(Glendale)的一間法國品牌YSL門市也遭到約30人的集體洗劫,被搶走約30萬美元(約新台幣958萬元)的精品。兩起事件幾乎相似,但警方尚未確定是否有相同的背後策劃者。

