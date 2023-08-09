台中「神經質」藥頭愛飆車甩跟監 警趁他下車逛商場逮人

警方在商場內逮捕陳嫌。（警方提供）

2023/08/09 12:28

〔記者許國楨／台中報導〕涉販毒的陳姓藥頭個性相當「神經質」，平日開著BMW外出時喜高速飆車防止跟監，台中市刑大掌握其習性後，考量貿然當街攔捕恐飆速逃竄危及其他用路人決定智取，趁他下車進入商場購物的機會，喬裝客人靠近後一擁而上逮人同時查扣毒品，而全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵五隊今年3月間查緝毒品案，溯源鎖定45歲陳姓藥頭是毒品上手，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦聲請搜索票、拘票前往查緝，但搜索日當天，警方原欲在陳住家執行逮捕、搜索，但陳一反常態，未按照平常作息返家，反而駕駛BMW轎車在外遊蕩，搜尋許久才發現陳嫌駕車位置。

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由於陳男明知涉犯販毒重罪，因此警覺心相當高且「神經質」，只要開車外出即高速狂飆，除藉此防止跟監也能迅速甩開監控等習性，警方考量若貿然當街以車輛攔截圍捕，陳嫌可能為求脫逃，不顧後果衝撞員警、警車，甚至波及其他路人、車輛等情形，決定智取尋求最佳時機。

經追蹤發現，陳嫌最後將車停放在東區一家汽車百貨商場停車場，並下車進去逛商場，警方見他離開車輛機不可失，立即尾隨進入，當時商場內顧客少趁陳嫌放鬆警戒逛大街時，趨近表明警察身分、迅速控制逮人後帶出商場，同時在陳男車內、後行李箱夾層等處搜出海洛因19包1（25.6公克）、安非他命4包（11.94公克）、大麻1包（0.41公克）。

警方同時查扣注射針筒、分裝袋一批、磅秤、手機、現金4.1萬元等證物，全案訊後依毒品罪送辦，檢方聲押陳嫌獲准，近日偵結以毒品罪起訴在案，最輕本刑為10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

台中市警局呼籲，目前正值暑假期間，警方執行「青春專案」，積極查緝毒品及辦理反毒宣導活動，避免國人沾染毒品，將持續針對大麻、新興毒品及其他毒品加強查緝，並向上溯源偵破幕後集團及製毒工廠，瓦解不法集團，全力維護國人安全的生活環境。

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警方在陳嫌車內搜索。（警方提供）

警方查扣毒品。（警方提供）

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