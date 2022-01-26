澎防部下士驚傳擔任藥頭 起出298包宅配毒咖啡包

澎湖販毒模式，大都由台灣本島宅配運送。（記者劉禹慶攝）

2022/01/26 17:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆，絕對沒有法律假期！澎湖縣政府警察局少年隊日前接獲線報，指稱澎防部一名程姓下士擔任藥頭，並常在宅配快遞營業處取貨，經過長期跟監，22日趁其離營取貨時當場逮捕，並起出298包毒咖啡包，目前正追查上游。

擔任澎防部第一支援指揮部彈藥庫士官的程姓下士，傳出擔任藥頭，在澎湖販賣毒品，以宅配方式在台灣隔海進貨，警方獲報展開長期監控，發現程員取貨模式相當固定。22日警方發現程員離營前往取貨時進行跟監，趁他在營業處取走包裹準備離去時，立即一擁而上將他逮捕。

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警方在包裹中起出298包毒咖啡包，程員辯稱是友人委託他前往取貨，警方擔心毒咖啡包流向軍方，荼毒國軍戰力，因此循線追查上源，並了解毒品流向。毒咖啡包經檢驗後，呈現MDMA及卡西酮毒品陽性反應，另採檢程員尿液，雖呈現毒品陰性反應，仍依違反毒品防制條例移送地檢署繼續偵辦。

針對軍人休假期間涉嫌持有毒品案，遭到警方人贓俱獲，澎湖防衛指揮部表示，程姓士官經檢察官訊後責付部隊帶回。澎防部立即對程員及單位所有人員實施尿篩，均呈陰性反應；同時清查有無毒品流入部隊等情事。目前單位已完成法紀調查，27日將召開懲評會，檢討重懲列入汰除，並成為案例，加強所屬部隊法治教育，維持軍譽。

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