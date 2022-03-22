憂疫後毒品攻入墾丁「台灣祭」 恆警超前部署逮藥頭

恆警超前部署逮藥頭。（圖由警方提供）

2022/03/22 10:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「台灣祭」春天音樂盛事將在4月1日至3日在墾丁大灣遊憩區舉行，墾丁地區清明連假訂房已經達到8成以上，警方擔心過去不肖份子進入墾丁吸毒狀況再起，近日進行大規模掃蕩，緝獲吳姓藥頭涉嫌販賣第二級毒品，希望超前部署將毒品趕出墾丁。

警方接獲線報，家住恆春鎮大光里的吳姓男子有多項毒品前科，平日沒有工作，都是靠販毒維生，嚴重影響社會治安甚鉅，且家中出入份子甚為複雜，可能利用「台灣祭」期間販毒，經警方跟監蒐證多時前往查緝，當場查獲吳姓藥頭，並查扣販毒用手機，將吳嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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墾丁地區近年雖然已經沒有春天音樂季，但屏縣府近年接手舉辦的「台灣祭」音樂盛會，已經慢慢成為遊客關注的音樂品牌，動輒數千樂迷群聚的狀況，頗有當年春天音樂季的氛圍，卻也引發警方重視，就怕年相關負面狀況再次污染觀光地區。

恆春警方除了提前大規模掃毒，這次特別針對各大飯店、民宿業者宣導安居緝毒友善通報網、第三方警政及台灣祭期間各項措施，向業者宣導如何辨識新興毒品、辨別各種可能涉及不法的住客，並鼓勵業者踴躍加入恆警「安居緝毒友善通報網」，一旦發現有可疑毒品犯罪，立即向警方通報處理，警民聯手共同打擊毒品犯罪。

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恆警超前部署逮藥頭。（圖由警方提供）

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