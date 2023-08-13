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房子出租慘變「垃圾場」！房東驚見房客坐垃圾堆淡定滑手機

女性租客據稱已經一年多沒倒垃圾，房東上門還坐在垃圾堆裡滑手機。（翻攝自微博）

女性租客據稱已經一年多沒倒垃圾，房東上門還坐在垃圾堆裡滑手機。（翻攝自微博）

2023/08/13 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕不只租客怕遇到惡房東，房東也怕遇到難搞房客。近日社交平台發布一段影片，影片中的租屋處有大量垃圾堆積，甚至滿到沒有空間讓人行走，讓房東直呼「一打開房門我都懵了，垃圾堆到和窗戶一樣高。」

微博，事件發生於11日在中國山東省青島市，一名住戶遭多戶人家投訴住處飄散異味，結果房東到場了解情況，發現出租的房間堆滿垃圾，而身穿橘色上衣的女房客卻仍淡定坐在屋內低頭滑手機，並聲稱已經一年沒倒過垃圾，全然不顧周遭各式各樣的垃圾與雜物，嚇得房東直呼，「真給我氣懵了！」同時要求，女子一旦找到其他住所，就要盡快搬離。

影片曝光後，網友對此回應，「好可怕」、「世界上什麼人都有」、「巨嬰一個」、「嚇死人了」、「老鼠進去還要開導航」、「垃圾袋怎麼進得了床底下啊」、「有夠沒水準」、「慎選房客阿」、「生活習慣真的很不好」。

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