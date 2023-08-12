日3歲男童淺灘遭河流捲走！ 搜救僅找到「游泳圈」 仍下落不明

日本一名3歲男童與家人一同露營時，在溪邊淺灘處戲水，沒想到卻遭河流捲走。雖消防人員獲報後展開救援行動，卻僅發現當時男童所使用的游泳圈，目前男童仍下落不明。（圖片擷取自'関西テレビNEWS'youtube）

2023/08/12 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名3歲男童與家人一同露營時，在溪邊淺灘處戲水，沒想到卻遭河流捲走。雖消防人員獲報後展開救援行動，卻僅發現當時男童所使用的游泳圈，目前男童仍下落不明。

綜合外媒報導，日本大阪府守口市一個家庭近日帶著3歲男童及其他友人，共10人一同前往京都府木津川市一處露營區遊玩，沒想到當天下午身上穿著游泳圈的男童在淺灘玩耍時，竟突遭河水捲走，雖父母親第一時間發現後想抓住男童，不過仍來不及阻止。

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消防人員於下午2時30分接獲通報後立即展開救援行動，雖動用大批人馬一同搜索，不過僅在失蹤處下游約1.2公里處發現男童身上的天鵝造型游泳圈，並未發現男童蹤跡。由於日落後搜救不易，警方在下午5時停止搜索河流，持續在下游橋梁處撤夜戒備，不過仍沒有好消息。

警方和消防部門於今日上午9時從事發現場下游的露營地附近，持續進行搜救行動，不過男童至今仍下落不明。

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